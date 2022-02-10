Карантинные меры: что изменится с 10 февраля?

С 10 февраля правительство Чехии отменило обязанность предъявлять сертификат о вакцинации при посещении ресторанов, заведений сферы услуг, культурных спортивных и других массовых мероприятий и проживании в гостиницах. Когда и как правительство будет ослаблять карантинные меры — читайте в этой статье.

Никакие ограничительные меры, например, в отношении количества людей в ресторане за столом или количества людей в магазинах, с 10 февраля уже не действуют.

Премьер-министр Петр Фиала заявил в среду, что если эпидемия продолжит развиваться, как сейчас, то из мартовских мер по борьбе с коронавирусом в силе может остаться только ношение респираторов.

Количество участников массовых мероприятий

Ограничение по количеству участников культурно-массовых и спортивных мероприятий (до 1000 зрителей) будет действовать только до 18 февраля. Далее для посетителей будет применяться правило 1000 + половина оставшейся вместимости стадиона или концертного зала. То есть на концерт в зале, рассчитанном на 10 000 зрителей, могут прийти 5,5 тысячи человек, которые должны занять сидячие места.

Пока что одновременно в досуговых мероприятиях могут принимать участие не более 100 человек. Однако лимит будет постепенно увеличиваться — с 19 по 28 февраля он составит 500 участников.

Посещать мероприятия смогут непривитые люди. До сих пор вход на развлекательные мероприятия при количестве участников свыше 20 человек был обусловлен сертификатом о вакцинации. Это правило больше не действует.

«Мы будем постепенно увеличивать количество посетителей культурных и спортивных мероприятий с учетом того, что с 1 марта будет действовать очень мало ограничительных мер. Практически останутся только респираторы», — заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) после заседания правительства.

Рабочий карантин и тестирование медицинских работников

С 19 февраля, вероятно, закончится возможность так называемо трудового карантина для работников медицинских, социальных и других учреждений. Однако после 18 февраля в таких учреждениях продолжится регулярное тестирование сотрудников антигенными тестами. Тестирование будет применяться только к непривитым людям, которые не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Это следует из предложения Минздрава.

Сертификаты о вакцинации в ресторанах и гостиницах

С 10 февраля правительство Чехии отменило обязанность предъявлять сертификат о вакцинации или справку о болезни при посещении ресторанов, заведений сферы услуг, культурных спортивных и других массовых мероприятий и проживании в гостиницах. Это было сделано после того, как Высший административный суд отменил соответствующее постановление Минздрава.

Тестирование в компаниях

Обязательное тестирование в компаниях закончится 18 февраля. С ноября все сотрудники и индивидуальные предприниматели должны были проходить тестирование два раза в неделю. Меры были введены предыдущим правительством, однако тогда правило распространялось только на работников, которые не прошли вакцинацию или болели коронавирусом за последние полгода.

Тестирование в школах

Вместе с тестированием в компаниях завершится и тестирование в школах. Школьники и студенты должны были проходить тестирование каждый понедельник, последний раз они пройдут тесты 14 февраля. По словам министра образования Петра Газдика, в течение недели с 14 по 18 февраля обязательное тестирование будет применяться к отдельным детям и учащимся, которые вернутся в школу после понедельника, например, после болезни.

Карантин и изоляция

Обязательства по карантину и изоляции остаются в силе. Люди помещаются в карантин после положительного теста на антиген или после рискованного контакта с кем-то инфицированным. Термин изоляция используется для тех, у кого коронавирус подтвердился ПЦР-тестом. Продолжительность карантина и изоляции составляет как минимум 5 дней, если через пять дней у человека не будет симптомов заболевания. Следующие пять дней рекомендуется носить респиратор.

Карантин можно сократить с помощью ПЦР-теста, если он окажется отрицательным. Изоляцию нельзя укорачивать таким же образом.

По данным Минздрава, примерно 628 тысяч человек, или около 5,9% населения, были помещены на карантин или изоляцию во вторник, 8 февраля.

Согласно поправке к закону о пандемии, которая сейчас ждет одобрения Сенатом, для введения карантина или изоляции будет достаточно телефонного звонка или sms.

Бесплатные тесты для привитых

Страховые компании возмещают гражданам стоимость пяти ПЦР-тестов в месяц. В Минздраве пока не уточнили, останется ли это так. Однако на бесплатные тесты сейчас не имеют права непривитые люди и те, кто не имеет противопоказаний к вакцинации.

Респираторы

«Обязательство носить респираторы в помещении будет по-прежнему применяться», — сказал премьер-министр Фиала. По мнению экспертов, эта мера является высокоэффективной и в то же время требует минимальных ограничений, добавил он.

Путешествия

Обзор условий выезда за границу публикует и регулярно обновляет на своем сайте Министерство иностранных дел. При возвращении в Чешскую Республику все лица старше 12 лет должны заполнить анкету прибытия, если они путешествовали на общественном транспорте (для тех, кто путешествовал на автомобиле, анкету заполнять не нужно).

И хотя сертификаты о вакцинации отменяют в Чешской Республике, они все еще требуются во многих странах.

Источник: seznamzpravy.cz

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