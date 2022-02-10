Школьники в Чехии брызнули мужчине в глаза слезоточивым газом и ограбили

«Мужчина вернулся домой и хотел закрыть за собой дверь квартиры. Но затем внезапно кто-то брызнул ему в лицо слезоточивым газом, который парализовал его и он на какое-то время потерял зрение. Молодые люди толкнули дверь, которую закрывал потерпевший, но у него не было шансов против троих нападавших, он упал на пол», — рассказала пресс-секретарь полиции Милуше Зайицова.
Один из грабителей обыскал лежащего на земле мужчину и забрал из куртки, в которой он был одет, наличные деньги (почти 4000 крон), а также мобильный телефон. Потом втроем они обыскали кухню, где уже не нашли ничего интересного и ценного, и быстро покинули квартиру.
Подозреваемые — трое молодых людей — признались в нападении, добавила пресс-секретарь полиции.
Источник: novinky.cz
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