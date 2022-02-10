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Сенат Чехии отклонил поправку к закону о пандемии

Сенат Чехии отклонил поправку к закону о пандемии

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32 из 62 присутствующих сенаторов проголосовали за отклонение поправки к закону о пандемии. Закон возвращается в Палату депутатов.
Сенат Чехии отклонил поправку к закону о пандемии

Сенаторы обсуждали поправку восемь часов, а министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) выступал на пленарном заседании десять раз. Спорная правительственная поправка расширяет возможности принятия мер по борьбе с эпидемией и позволяет помещать людей в карантин или изолировать с помощью СМС.

В самом начале встречи выступил министр здравоохранения Валек. По его словам, продление закона о пандемии необходимо в связи с некоторыми мерами в марте и полезно в связи с возможным возвращением эпидемии осенью этого года.

«Если не будет закона о пандемии для защиты пожилых людей, правительству придется объявить чрезвычайное положение», — сказал Валек. 

Противники поправки, однако, возражали, что правительству достаточно потребовать только продления действующего закона, без внесения поправок. «До конца февраля возможно продление действующего закона в расширенной редакции. В январе внести поправку в законодательство из-за того, что ожидается через три квартала, невозможно», — предупредил министра сенатор Михаил Канов.

Срок действия текущей версии закона о пандемии истекает в конце февраля. 

В своем выступлении сенатор Ян Хорник отметил, что пока сенаторы разговаривали с трибуны, министр Валек играл в карты по телефону. Некоторые его коллеги сделали видеозапись, как министр играет в карты, и разместили ее в социальных сетях. Но потом они удалили это видео.

Комитеты подошли к поправке о пандемии по-разному. В то время как большинство членов Комитета по гарантиям здоровья рекомендовали пленуму одобрить проект, Конституционно-правовой комитет единогласно рекомендовал его отклонить. Некоторые сенаторы утверждают, что некоторые положения поправки о пандемии могут противоречить конституции. Их также беспокоит ускоренное утверждение в условиях законодательного чрезвычайного положения. 

Комитет подверг критике, в частности, порядок установления карантина с помощью SMS, а также другие изменения, внесенные поправкой.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус правительство законы Министерство здравоохранения Чехия Сенат ЧР Палата депутатов ЧР
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