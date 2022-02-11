Суд в Бржецлаве отклонил притязания Лихтенштейнов на недвижимость

«Фонд князя Лихтенштейна» в суде города Бржецлав потерпел неудачу с иском против государственных учреждений. Истец требовал вовращения имущества, в том числе замков Леднице и Валтице, которое, по ее словам, незаконно используется чешским государством, и возмещения ущерба. Районный суд отклонил иск как необоснованный.

Княжеская семья Лихтенштейнов утверждает, что чешское государство незаконно конфисковало ее имущество на основании послевоенных декретов Эдварда Бенеша. Стороне, подавшей жалобу, предписывается оплатить сторонам расходы, связанные с разбирательством.

«Фонд князя Лихтенштейна» сообщил о намерении обжаловать решение. В конце 2018 года фонд подал иски в 26 окружных судов Чехии, одним из которых был суд Бржецлава. Фонд утверждает, что последним владельцем родовых поместий на территории Чехии был Франц Иосиф II, который являлся подданным не Германии, а нейтрального Лихтенштейна, и более того, был главой суверенного государства. Таким образом, конфискация имущества, по мнению фонда, была незаконной. Принц Франц Иосиф II, однако, по данным тогдашней администрации, в 1930–е годы в колонке «национальность» привел немецкую, поэтому его имущество перешло к государству после Второй мировой войны на основании декретов Бенеша Лихтенштейны принадлежали к наиболее богатым родам чешских земель, особенно в Моравии. Они владели обширными поместьями, в том числе комплексом Леднице-Валтице, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: radio.cz