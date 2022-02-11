Канатная дорога с сотней лыжников остановилась в Монинеце

На горнолыжном курорте Монинец в районе Пршибрам в пятницу днем остановилась канатная дорога с примерно сотней лыжников. На место выехали пожарные, но их помощь в итоге не понадобилась — работники комплекса сами справились с технической неисправностью.

Информацию о застрявшей канатной дороге пожарные получили в два часа дня, сразу несколько подразделений отправились на помощь.

«Люди из Средней Чехии и Южной Чехии, а также вертолет из Праги прибыли к канатной дороге, чтобы помочь людям. В конце концов, их помощь не понадобилась и их отозвали. Канатная дорога остановилась из-за заблокированного подшипника», — сообщила пресс-секретарь пожарной службы Дагмар Земанова.

По ее словам, людей с канатной дороги постепенно спускают рабочие комплекса вручную, возможно, путем перемещения отдельных кресел. Лыжников угощают горячим чаем. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте дежурят несколько пожарных.

На сайте курорта есть информация для лыжников о том, что вместо канатной дороги им необходимо пользоваться обычным подъемником.

Источннк: novinky.cz