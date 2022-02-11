Канатная дорога с сотней лыжников остановилась в Монинеце

Информацию о застрявшей канатной дороге пожарные получили в два часа дня, сразу несколько подразделений отправились на помощь.
«Люди из Средней Чехии и Южной Чехии, а также вертолет из Праги прибыли к канатной дороге, чтобы помочь людям. В конце концов, их помощь не понадобилась и их отозвали. Канатная дорога остановилась из-за заблокированного подшипника», — сообщила пресс-секретарь пожарной службы Дагмар Земанова.
По ее словам, людей с канатной дороги постепенно спускают рабочие комплекса вручную, возможно, путем перемещения отдельных кресел. Лыжников угощают горячим чаем. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. На месте дежурят несколько пожарных.
На сайте курорта есть информация для лыжников о том, что вместо канатной дороги им необходимо пользоваться обычным подъемником.
Источннк: novinky.cz