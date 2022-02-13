В Опаве из-за утечки газа погибли мать с десятилетней дочерью и ее партнер

Трагедия произошла в субботу утром в одной из квартир на улице Польни в Опаве. В результате утечки газа из водонагревателя погибли 58-летний мужчина, его девушка, которая была моложе его на 11 лет, и ее несовершеннолетняя дочь 2012 года рождения. В доме была обнаружена также мертвая собака. Полиция выясняет причины утечки газа.

Инцидент произошел в очень тихом районе города недалеко от центра. «Мне было странно, что моя соседка не выходит из дома, она должна была уйти на работу. Я постучала, но никто не ответил, поэтому позвонила в полицию. Это большая трагедия», — сказала соседка, подруга погибшей женщины.

«Собака, которую они нашли мертвой, была моей. «Они выгуливали его, когда я болела», — сказала она со слезами на глазах.

После звонка на место немедленно прибыл патруль опавской полиции и команда пожарных, которые открыли двери. В доме без признаков жизни были обнаружены три человека и одна собака. Даже вызванная на место бригада скорой помощи уже не могла помочь погибшим.

«Присутствующие пожарные сразу же измерили высокое значение угарного газа во всех жилых помещениях квартиры, проветрили квартиру и обнаружили в санузле квартиры, что в обогревателе есть технические дефекты», — сообщили в полиции.

Источник: novinky.cz