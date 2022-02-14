За год вор-карманник из Остравы украл 300000 крон

Женщина в основном воровала в торговых центрах, где воспользовалась невнимательностью своих жертв при примерке одежды или обуви или во время обеда в ресторанах.
«В одно мгновение неприметная рецидивистка воровала сумки или рюкзаки жертв или доставала из сумочки кошелек с документами и платежными картами и исчезла с ними», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Мичаликова.
В нескольких случаях женщина пыталась снять деньги с кредитной карты, но ей это не удалось из-за неправильного ввода пин-кода.
«Сотрудники полиции по всей Остраве получили в общей сложности 19 сообщений о кражах, совершенных обвиняемой. В нескольких случаях она была заснята камерами во время совершения преступления, а в других деяниях она призналась следователям», — рассказала она.
На допросе женщина, которая в последний раз вышла из тюрьмы за имущественные преступления в феврале прошлого года, заявила, что зарабатывала на жизнь подработками либо воровством. Суд вынес решение об аресте женщины.
Источник: novinky.cz
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