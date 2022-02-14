За год вор-карманник из Остравы украл 300000 крон

37-летней женщине из Остравы удалось за год украсть более 300 000 крон у 18 женщин и одного мужчины. Если вина карманницы будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Женщина в основном воровала в торговых центрах, где воспользовалась невнимательностью своих жертв при примерке одежды или обуви или во время обеда в ресторанах.

«В одно мгновение неприметная рецидивистка воровала сумки или рюкзаки жертв или доставала из сумочки кошелек с документами и платежными картами и исчезла с ними», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Мичаликова.

В нескольких случаях женщина пыталась снять деньги с кредитной карты, но ей это не удалось из-за неправильного ввода пин-кода.

«Сотрудники полиции по всей Остраве получили в общей сложности 19 сообщений о кражах, совершенных обвиняемой. В нескольких случаях она была заснята камерами во время совершения преступления, а в других деяниях она призналась следователям», — рассказала она.

На допросе женщина, которая в последний раз вышла из тюрьмы за имущественные преступления в феврале прошлого года, заявила, что зарабатывала на жизнь подработками либо воровством. Суд вынес решение об аресте женщины.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: