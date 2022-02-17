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Супруги из Остравы выманивали у людей миллионы. Затем они развлекались в Лас-Вегасе или Нью-Йорке.

Супруги из Остравы выманивали у людей миллионы. Затем они развлекались в Лас-Вегасе или Нью-Йорке.

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​По данным полиции, супруги из Остравы выманивали у людей крупные суммы денег для реализации выгодных инвестиционных проектов. Полученные деньги пара тратила деньги на дорогостоящие и роскошные развлечения, чаще всего на путешествия.
Супруги из Остравы выманивали у людей миллионы. Затем они развлекались в Лас-Вегасе или Нью-Йорке.

По данным полиции, одной из жертв, у которой пара выманила 17 миллионов крон, является женщина из города Фридек-Мистек. Она присоединилась к компании молодой супружеской пары и постепенно в течение нескольких лет обеспечивала мошенников очень крупными суммами.

Супруги пообещали вложить деньги в прибыльные бизнес-проекты. «Например, это был фильм на рождественскую тему с участием иностранных и известных чешских актеров», — сказала пресс-секретарь полиции Соня Штетинска.

Однако полиция установила, что вместо работы над обещанным фильмом пара провела несколько месяцев в Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Канаде или в различных туристических местах на острове.

По версии полиции, пара также обманывала людей при продаже медицинские масок. Во время чрезвычайного положения супруги предлагали ткани для производства масок и собрали около 75 000 крон примерно с пятидесяти человек. «Они доставили товар лишь нескольким людям, часть из них получила деньги обратно. У пары была отговорка, что товар был изъят таможней», — рассказала пресс-секретарь.

Полиция также обвиняет пару в мошенничестве, связанном с продажей видеокарт. «Почти 30 человек со всей страны заплатили более 6,5 миллионов крон. Одни получили товар, другие нет. Деньги супруги использовали для покупки криптовалюты», — добавила Штетинска.

По данным полиции, общим знаменателем деятельности пары был сбор денег для покрытия дорогостоящего образа жизни, от которого они не собирались отказываться. 

«Даже после предъявления обвинения, несмотря на миллионные долги, один из супругов улетел отдыхать в другую страну, разумеется, бизнес-классом», — добавила пресс-секретарь.

Обоим подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина сейчас находится под стражей, а женщина пока на свободе.

Источник: novinky.cz

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Темы
мошенничество Чехия
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