Депутаты приняли поправку в закон о пандемии. Обсуждение длилось 37 часов.

За поправку проголосовали 104 из 187 присутствующих депутатов. 82 высказались против ее принятия, один депутат воздержался.
На прошлой неделе Сенат отклонил проект закона о пандемии и вернул его в Палату депутатов.
Спорная правительственная поправка расширяет возможности принятия мер по борьбе с эпидемией и позволяет помещать людей в карантин или изолировать с помощью СМС. Подробнее о том, какие изменения приняты, читайте в этой статье.
Источник: novinky.cz
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