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Депутаты приняли поправку в закон о пандемии. Обсуждение длилось 37 часов.

Депутаты приняли поправку в закон о пандемии. Обсуждение длилось 37 часов.

420on.cz 1463
Как и ожидалось, в пятницу депутаты преодолели вето Сената на спорную поправку правительства к закону о пандемии. Утверждению предшествовали 37-часовые дебаты из-за препятствий со стороны оппозиционной партии SPD. Теперь закон должен подписать президент Милош Земан.
Фото: Ondřej Deml
Депутаты приняли поправку в закон о пандемии. Обсуждение длилось 37 часов.

За поправку проголосовали 104 из 187 присутствующих депутатов. 82 высказались против ее принятия, один депутат воздержался.

На прошлой неделе Сенат отклонил проект закона о пандемии и вернул его в Палату депутатов. 

Спорная правительственная поправка расширяет возможности принятия мер по борьбе с эпидемией и позволяет помещать людей в карантин или изолировать с помощью СМС. Подробнее о том, какие изменения приняты, читайте в этой статье.

Источник: novinky.cz

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законы коронавирус Чехия Палата депутатов ЧР
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