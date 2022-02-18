Депутаты приняли поправку в закон о пандемии. Обсуждение длилось 37 часов.

Как и ожидалось, в пятницу депутаты преодолели вето Сената на спорную поправку правительства к закону о пандемии. Утверждению предшествовали 37-часовые дебаты из-за препятствий со стороны оппозиционной партии SPD. Теперь закон должен подписать президент Милош Земан.

Фото: Ondřej Deml

За поправку проголосовали 104 из 187 присутствующих депутатов. 82 высказались против ее принятия, один депутат воздержался.

На прошлой неделе Сенат отклонил проект закона о пандемии и вернул его в Палату депутатов.

Спорная правительственная поправка расширяет возможности принятия мер по борьбе с эпидемией и позволяет помещать людей в карантин или изолировать с помощью СМС. Подробнее о том, какие изменения приняты, читайте в этой статье.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: