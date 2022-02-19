Охранников чешских гор обучают боевым исскуствам из-за агрессивных посетителей

Администрация национального парка Крконоше (KRNAP) подготовила контактные курсы боевых искусств для своих полевых работников вместе представителями чешской ассоциации Krav Maga.

Крав-мага — система самообороны, разработанная израильскими военными. Система получила известность после того, как была принята на вооружение различными израильскими силовыми структурами. В переводе термин означает «ближний бой» и основан на принципах не причинения вреда, правильной реакции, сохранения сдержанности и эффективности, а также противостояния возможным атакам агрессоров.

«Охранники обязаны вмешиваться в ситуации, когда посетители Крконоше нарушают правила, применимые к национальному парку и его охранной зоне. К сожалению, они часто становятся объектом словесных нападок со стороны людей, нарушающих закон или правила посещения парка, и наши охранники предупреждены об этом», — говорит директор администрации KRNAP Робин Бениш.

Например, был случай, когда группа людей на снегоходах избила охранника в предгорьях Крконоше возле Шпиндлерув Млина. Мужчина попал в больницу с относительно тяжелыми травмами.

«Природоохранник является должностным лицом при исполнении своих служебных обязанностей и наказывается по закону. Однако это не всегда останавливает агрессора», — отмечает Бениш.

По его словам, обучение на курсах является «частью усилий по повышению их компетентности в управлении возможными конфликтными ситуациями».

В последнее время участились проявления агрессии, как словесной, так и физической, особенно среди водителей квадроциклов и снегоходов, проникающих в запретные зоны национального парка, а также туристов и лыжников.

Одно из таких нападений произошло недавно на Шумаве, где на пару охранников напал разъяренный горнолыжник.

Один из охранников получил болезненный удар краем лыжи, а при падении его еще ударили ногой по голове, еще один охранник получил травмы. Обоим понадобилась медицинская помощь.

По словам защитников природы Крконоше, жестокое нападение на охранника природы на Шумаве — это лишь «верхушка айсберга» растущей агрессивности некоторых посетителей.

«Благодаря курсам боевых искусств охранники приобретут навыки, позволяющие повысить уровень их безопасности, узнать, кто противостоит им, каковы их намерения и как разрешить надвигающийся конфликт без физического вмешательства, и, что не менее важно, атаковать и эффективно защищаться», — говорит представитель администрации KRNAP Радек Драгни.

Не только занятия боевыми искусствами должны улучшать охранников при встрече с агрессивными посетителями. «Мы постепенно оснащаем наших охранников личными камерами и средствами самообороны», — добавляет Бёниш.

Источник: novinky.cz