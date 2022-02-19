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В Чехии обнаженный мужчина бегал по супермаркету, его задержала полиция

В Чехии обнаженный мужчина бегал по супермаркету, его задержала полиция

420on.cz 1351
Обнаженный мужчина прогуливался по супермаркету в Храставе Либерецкого края. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы за нарушение общественного порядка.
В Чехии обнаженный мужчина бегал по супермаркету, его задержала полиция

Инцидент произошел в декабре, но полиция сообщила о нем только сейчас. «В часы работы подозреваемый ходил по магазину с обнаженной нижней частью тела и мастурбировал», — сообщила пресс-секретарь полиции Ивана Балакова.

Так как людей в магазине было немного, его поведение сразу не заметили. Однако в тот же день он разделся перед женщиной у тележек для покупок, шокированная покупательница вызвала охрану.

Мужчина исчез до прибытия стражей порядка, поэтому полиция стала использовать записи с камер, чтобы установить личность нарушителя.Это заняло некоторое время, поскольку, по словам пресс-секретаря, мужчина не имел постоянного места жительства и везде спал. Его поймали только в феврале. Он не стал комментировать свое поведение.

Источник: novinky.cz

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Темы
магазины преступность полиция Чехия
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