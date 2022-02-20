Почти четверть чехов старше 55 лет вообще не пользуются Интернетом

​Почти 25% чехов старше 55 лет вообще не пользуются Интернетом, а 40% используют его лишь время от времени. Постоянными пользователями сети являются 35% пожилых людей.

Это следует из опроса антивирусной компании Avast.

В возрасте от 55 до 60 лет 17% людей не пользуются Интернетом по сравнению с 39% людей старше 75 лет. Для 71% из них Интернет слишком сложен, а 60% опасаются киберугроз. Около 85% тех, кто не пользуется сетью, считают, что Интернет им не нужен.

С другой стороны, 20% людей, которые не доверяют Интернету, говорят, что им не хватает навыков работы в цифровом мире. Пожилые люди также часто говорят, что могли бы использовать Интернет, если бы им кто-то помог.

«Возрастная группа старше 60 лет, как мужчины, так и женщины, борется с использованием Интернета. У них часто возникают проблемы с выбором подходящего оборудования и программного обеспечения, а также регулярное техническое обслуживание», — сказала директор по безопасности Avast Джая Балу.

Для сравнения, наиболее активны в Интернете представители старшего поколения в России, Великобритании, Японии и Новой Зеландии, тогда как в Бразилии, Франции, Мексике и Испании пожилые люди редко или совсем не пользуются Интернетом. Из всех людей, которые не пользуются Интернетом регулярно, 88% никогда не заходили в сеть.

Кроме того, 69% опрошенных людей, которые не ходят в Интернет, считают себя слишком старыми, чтобы им пользоваться, 60% — слишком дорогим, а 38% вообще отказываются от него. Из тех, кто не слишком доверяет Интернету, пятая часть говорит, что им не хватает уверенности в себе при использовании Интернета, а 43% респондентов говорят, что они были бы рады помощи семьи или друзей в онлайн-деятельности.

Опрос Avast был проведен Исследовательским институтом YouGov в сентябре 2021 года в Аргентине, Австралии, Бразилии, Чехии, Франции, Индии, Мексике, Новой Зеландии, России, Словакии, Испании, Великобритании, США и Японии.

Источник: ceskenoviny

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