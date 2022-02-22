Цветочный сад в Кромержиже остается в собственности государства

Во время судебного процесса архиепископство утверждало, что сад образует функциональную единицу с замком Кромержиж и Подзамецким садом, которые церковь приобрела в ходе раздела имущества в 2015 году. Однако, согласно решению суда, Цветочный сад может быть самостоятельным объектом.
По данным Института национальных памятников, который управляет достопримечательностью в Кромержиже, Цветочный сад является одним из самых важных садовых произведений в мире. Жто первоначально парк раннего барокко в геометрическом стиле французского сада с характерными чертами. В 1998 году сад был включен в список памятников ЮНЕСКО вместе с Замковым садом (Архиепископские сады) и Архиепископским дворцом. Его внешний вид был разработан итальянскими архитекторами.
Источник: ceskenoviny.cz
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