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Цветочный сад в Кромержиже остается в собственности государства

Цветочный сад в Кромержиже остается в собственности государства

420on.cz 401
Конституционный суд (КС) Чехии отклонил жалобу Оломоуцкого Архиепископства в споре о Цветочном саду в Кромержиже. Таким образом, памятник, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, остается в государственной собственности. Архиепископство безуспешно требовало его возвращения в рамках церковных реституций.
Цветочный сад в Кромержиже остается в собственности государства

Во время судебного процесса архиепископство утверждало, что сад образует функциональную единицу с замком Кромержиж и Подзамецким садом, которые церковь приобрела в ходе раздела имущества в 2015 году. Однако, согласно решению суда, Цветочный сад может быть самостоятельным объектом.

По данным Института национальных памятников, который управляет достопримечательностью в Кромержиже, Цветочный сад является одним из самых важных садовых произведений в мире. Жто первоначально парк раннего барокко в геометрическом стиле французского сада с характерными чертами. В 1998 году сад был включен в список памятников ЮНЕСКО вместе с Замковым садом (Архиепископские сады) и Архиепископским дворцом. Его внешний вид был разработан итальянскими архитекторами.

Источник: ceskenoviny.cz

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