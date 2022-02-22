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Полиция в Черношице спасла собаку на железнодорожном переезде

Полиция в Черношице спасла собаку на железнодорожном переезде

420on.cz 1
​Во время патрулирования полицейскими железнодорожного переезда в Черношице была замечена группа людей. Когда полиция подошла поближе, оказалось, что на месте находится семья с ребенком и собакой средних размеров. У собаки застряла нога между бетонными панелями.
Полиция в Черношице спасла собаку на железнодорожном переезде

Семье помогал мужчина, но освободить собаку не удавалось. Другой мужчина с маленьким ребенком в это время позвонил на линию 112 с просьбой остановить движение поездов в направлении Мокропсы — Черношице.

Один из полицейских тут же стал звонить диспетчеру на железнодорожной станции Радотин с просьбой остановить движение поездов на маршруте. Другой полицейский стал освобождать животное из “капкана”. В момент спасения на устройстве охраны железнодорожного переезда начала подавать сигнал свето-звуковая сигнализация, сообщающая о приближении поезда. В конце концов стражу правопорядка удалось вытащить застрявшую лапу собаку и она смогла вовремя покинуть железнодорожные пути.

Сразу после этого шлагбаумы открылись и через несколько секунд по указанному пути проехал экспресс. Женщина поблагодарила полицию за спасение собаки.


Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
полиция Чешские железные дороги Чехия животные
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