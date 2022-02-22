Двух строителей в Праге залили бетоном

Двоих строителей, которые застряли в бетоне, спасали пожарные в Праге во вторник днем. В результате скорая помощь доставила обоих мужчин в больницу.

Пожарные выехали в пражский район Троя, где рабочие прокладывали канализацию. При этом они заливали емкость жидким бетоном, а двое строителей застряли в нем. Спасатели направили на место две машины скорой помощи, врача и инспектора.

«В итоге мы доставили в больницу двоих мужчин 54 и 25 лет. Оба все время были в сознании и, к счастью, получили только травмы нижних конечностей», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.

Дело будет рассматриваться как несчастный случай на производстве.

Источник: novinky.cz