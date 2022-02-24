Чехия приостановит выдачу виз российским гражданам

​В ответ на вторжение российских военных в Украину Чехия приостановит прием заявлений на получение визы гражданами России во всех посольствах, за исключением случаев гуманитарного характера.

Российскую агрессию осудили правительственные и оппозиционные политики, а также президент Милош Земан, который ранее ставил под сомнение возможность военного вторжения.

Чехия отзывает свое согласие на работу консульств России в Карловых Варах и Брно, а также приостанавливает работу консульств Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS). Вечером Фиала примет участие во внеочередном заседании Совета Европы в Брюсселе, на котором будет обсуждаться ужесточение антироссийских санкций.

Украинцы, проживающие в Чехии, могут рассчитывать на продление вида на жительство. Об этом заявили представители правительства Чехии после заседания Госсовета безопасности. 60 000 украинцев имеют вид на жительство в Чехии, заявил министр внутренних дел Вит Ракушан. По его словам, не исключено, что некоторые граждане Украины, проживающие в Чехии, захотят вернуться на родину. В то же время Чехия подготовила планы по приему тысяч беженцев, цифру он уточнять не стал. По словам министра, будут, вероятно, приезжать украинцы, которые уже имели опыт работы в Чехии. Он добавил, что родственники людей из Украины, которые уже находятся в Чехии, могут беспрепятственно приехать в страну с биометрическим паспортом.

По словам министра обороны Яны Черноховой, чешская армия готова ко всем сценариям развития. Она заявила, что Минобороны постоянно оценивает всю доступную информацию с точки зрения оказания помощи Украины в том числе в сфере здравоохранения. «Мы выясняем возможность предоставления хотя бы части наших мощностей, если бы это было необходимо», — сказала она.

Источник: tyden.cz

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