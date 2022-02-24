Как помочь Украине: куда отправить деньги или гуманитарную помощь

Утром в четверг российские войска начали вторжение в Украину. Это произошло после ночного выступления президента Владимира Путина, в котором он сказал, что Москва не может мириться с угрозами, исходящими из Украины, и что целью операции будет защита человеческих жизней. Ряд стран предлагают Украине финансовую и материальную помощь, поддержку обещают и чешские компании. Частные лица также могут участвовать в помощи Украине посредством сбора средств.

Финансовая поддержка будет направлена ​​на обеспечение основных потребностей жителей пострадавших районов, а также на материальную поддержку.

Sbírka paměti národa — сбор поддерживает организация Come Back Alive, помогающая украинским солдатам в войне на Донбассе. В основном она обеспечивает техническую, учебную и медицинскую поддержку.

Člověk v tísni — сбор помощи в рамках программы SOS Ukraine был начат в 2014 году и на сегодняшний день собрано более 17 миллионов крон. Номер счета 0093209320/0300.

Charita České republiky — общественный сбор, направленный в первую очередь на жителей пострадавших районов. Уже выделено 500 тысяч крон, чтобы немедленно помочь жителям пострадавших районов. Номер счета 55660022/0800, variabilní symbol 104.

Благотворительный фонд в сотрудничестве с ADRA запустил сбор средств, чтобы предложить финансовую помощь людям, пострадавшим от конфликта. Вы можете пополнить счет 4004040040/5500 с переменным символом 222.

Украине также можно помочь через поддержку Чешского Красного Креста, который оказывает поддержку мобильным медицинским бригадам в Украине. Помощь будет включать доставку автомобилей, медицинских палаток или хирургических наборов. Всего Украинский Красный Крест получит более пяти тонн медикаментов на сумму 3,6 млн крон. Fond humanity Českého červeného kříže — публичный сбор денег с номером счета 333999/2700 и переменным символом 1502. Также можно использовать донорские SMS и онлайн-платежи.

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