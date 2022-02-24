Как помочь Украине: куда отправить деньги или гуманитарную помощь

Финансовая поддержка будет направлена на обеспечение основных потребностей жителей пострадавших районов, а также на материальную поддержку.
Sbírka paměti národa — сбор поддерживает организация Come Back Alive, помогающая украинским солдатам в войне на Донбассе. В основном она обеспечивает техническую, учебную и медицинскую поддержку.
Člověk v tísni — сбор помощи в рамках программы SOS Ukraine был начат в 2014 году и на сегодняшний день собрано более 17 миллионов крон. Номер счета 0093209320/0300.
Charita České republiky — общественный сбор, направленный в первую очередь на жителей пострадавших районов. Уже выделено 500 тысяч крон, чтобы немедленно помочь жителям пострадавших районов. Номер счета 55660022/0800, variabilní symbol 104.
Благотворительный фонд в сотрудничестве с ADRA запустил сбор средств, чтобы предложить финансовую помощь людям, пострадавшим от конфликта. Вы можете пополнить счет 4004040040/5500 с переменным символом 222.
Украине также можно помочь через поддержку Чешского Красного Креста, который оказывает поддержку мобильным медицинским бригадам в Украине. Помощь будет включать доставку автомобилей, медицинских палаток или хирургических наборов. Всего Украинский Красный Крест получит более пяти тонн медикаментов на сумму 3,6 млн крон. Fond humanity Českého červeného kříže — публичный сбор денег с номером счета 333999/2700 и переменным символом 1502. Также можно использовать донорские SMS и онлайн-платежи.
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