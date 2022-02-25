Минздрав Чехии отменил все меры, связанные с covid-19, для лиц, въезжающих в Чехию из Украины

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Министр здравоохранения Чехии Властимил Валек сообщил, что с 25 февраля отменяются все меры, связанные с covid-19, для лиц, въезжающих в Чехию из Украины.