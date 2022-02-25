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Минздрав Чехии отменил все меры, связанные с covid-19, для лиц, въезжающих в Чехию из Украины
Минздрав Чехии отменил все меры, связанные с covid-19, для лиц, въезжающих в Чехию из Украины
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Министр здравоохранения Чехии Властимил Валек сообщил, что с 25 февраля отменяются все меры, связанные с covid-19, для лиц, въезжающих в Чехию из Украины.
«Сегодня по договоренности с МВД и МИД я подписал особое распоряжение, согласно которому отменяется запрет на въезд и все требования, связанные с правилами против распространения Сovid-19, для лиц, которые въезжают в Чехию из Украины, покидая страну из-за вторжения России в Украину», — написал Валек своем Twitter.
Источник: twitter.com
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