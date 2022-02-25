Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии

В связи с вторжением в Украину российской армии министр образования Чехии Петр Газдик направил письмо директорам и учителям, предупредив их о рисках, например, о линчевании любого за принадлежность к какой-либо национальности.

В Минобразования опасаются, чтобы российская агрессия в Украине не повлияла на жизнь в чешских школах. Поэтому Петр Газдик обратился с письмом ко всем директорам и учителям.

«Просьба не допустить, чтобы негативные последствия нынешних военных событий проникли в коллектив школы. Не будем забывать, что дети не несут ответственности за поведение взрослых и что важной задачей школы является укрепление здоровых отношений в трудные исторические времена. В школах нет разделения на «мы и они»», — пишет министр образования.

По его словам, это еще один удар по усталому и часто разделенному из-за пандемии covid-19 обществу. Таким образом, можно ожидать, что чувства незащищенности, страха, но и ненависти перейдут и в школу.

«Я хотел бы призвать вас обратить внимание на новые риски, которые могут принести ближайшие дни. Словесные или физические выпады, травля, взаимные выпады и обвинения, разграничение национальностей на «хорошие» и «плохие», самосуд над кем-либо за принадлежность к какой-либо национальности и другие явления, сопровождающие военные конфликты в местах, где нет войны», — подчеркивает министр.

Минобразования разослало школам руководство из пяти пунктов с методическими рекомендациями о том, как учителя должны работать с учениками в классах в связи с российской агрессией против Украины. Школы должны четко информировать о позиции Чехии, а также уделять повышенное внимание учащимся украинской, русской и белорусской национальности. Именно для них текущая ситуация является наиболее чувствительной.

Особенно в классах, где учатся эти учащиеся, министерство рекомендует проводить целенаправленную профилактическую работу со всем коллективом. Однако в других классах школы должны работать над повышением осведомленности о равенстве, уважении и терпимости. За методической поддержкой школы могут обращаться в профессиональные компании, такие как META или Centrum Locika. Организация Junák – český skaut также составила методические указания для своих руководителей. Организация приводит примеры того, как говорить с детьми о войне. Основой является обсуждение без разжигания дальнейших опасений.

В другом письме министр образования Газдик вместе с министром науки, исследований и инноваций Хеленой Лангшадловой также выразили полную поддержку своему коллеге, министру образования и науки Украины Сергею Шкарлет, осудив российскую агрессию.

«Мы намерены увеличить финансирование обоих наших отделений, чтобы украинские студенты, ученые и исследователи могли продолжить свою работу», — сказали они.

Они также ссылаются на поддержку со стороны отдельных университетов. Вчера Конференция ректоров Чехии осудила насильственную политику России и предложила помощь. Западночешский университет в Пльзене, например, готовит общежитие и курс чешского языка для студентов и ученых из Украины. Университет Томаша Бати в Злине предложит стипендиальную программу украинским студентам.

Источник: seznamzpravy.cz

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