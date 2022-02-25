Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.75
USD
22.17
RUB
0.27
UAH
0.74
Энциклопедия Карта Погода
01d 7 °C
Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии

Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии

420on.cz 196
В связи с вторжением в Украину российской армии министр образования Чехии Петр Газдик направил письмо директорам и учителям, предупредив их о рисках, например, о линчевании любого за принадлежность к какой-либо национальности.
Минобразования рекомендует школам не допускать самосуда из-за российской агрессии

В Минобразования опасаются, чтобы российская агрессия в Украине не повлияла на жизнь в чешских школах. Поэтому Петр Газдик обратился с письмом ко всем директорам и учителям.

«Просьба не допустить, чтобы негативные последствия нынешних военных событий проникли в коллектив школы. Не будем забывать, что дети не несут ответственности за поведение взрослых и что важной задачей школы является укрепление здоровых отношений в трудные исторические времена. В школах нет разделения на «мы и они»», — пишет министр образования.

По его словам, это еще один удар по усталому и часто разделенному из-за пандемии covid-19 обществу. Таким образом, можно ожидать, что чувства незащищенности, страха, но и ненависти перейдут и в школу.

«Я хотел бы призвать вас обратить внимание на новые риски, которые могут принести ближайшие дни. Словесные или физические выпады, травля, взаимные выпады и обвинения, разграничение национальностей на «хорошие» и «плохие», самосуд над кем-либо за принадлежность к какой-либо национальности и другие явления, сопровождающие военные конфликты в местах, где нет войны», — подчеркивает министр.

Минобразования разослало школам руководство из пяти пунктов с методическими рекомендациями о том, как учителя должны работать с учениками в классах в связи с российской агрессией против Украины. Школы должны четко информировать о позиции Чехии, а также уделять повышенное внимание учащимся украинской, русской и белорусской национальности. Именно для них текущая ситуация является наиболее чувствительной.

Особенно в классах, где учатся эти учащиеся, министерство рекомендует проводить целенаправленную профилактическую работу со всем коллективом. Однако в других классах школы должны работать над повышением осведомленности о равенстве, уважении и терпимости. За методической поддержкой школы могут обращаться в профессиональные компании, такие как META или Centrum Locika. Организация Junák – český skaut также составила методические указания для своих руководителей. Организация приводит примеры того, как говорить с детьми о войне. Основой является обсуждение без разжигания дальнейших опасений.

В другом письме министр образования Газдик вместе с министром науки, исследований и инноваций Хеленой Лангшадловой также выразили полную поддержку своему коллеге, министру образования и науки Украины Сергею Шкарлет, осудив российскую агрессию.

«Мы намерены увеличить финансирование обоих наших отделений, чтобы украинские студенты, ученые и исследователи могли продолжить свою работу», — сказали они.

Они также ссылаются на поддержку со стороны отдельных университетов. Вчера Конференция ректоров Чехии осудила насильственную политику России и предложила помощь. Западночешский университет в Пльзене, например, готовит общежитие и курс чешского языка для студентов и ученых из Украины. Университет Томаша Бати в Злине предложит стипендиальную программу украинским студентам.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTubeГлавные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
  • YouTubeСколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
  • YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
  • YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Рассказать всем:
Темы
школы Чехия Министерство образования Россия Украина События на Украине война украинцы
Читайте
по теме 
Бесплатные ПЦР-тесты в Чехии хотят отменить с 1 марта
15.02.2022 13:40 Коронавирус
Бесплатные ПЦР-тесты в Чехии хотят отменить с 1 марта
2973
Из-за пандемии в Чехии увеличилось количество детей с ожирением
07.02.2022 14:14 Общество
Из-за пандемии в Чехии увеличилось количество детей с ожирением
1081
Минздрав Чехии хочет установить новые правила карантина и ПЦР-тестирования
23.01.2022 14:04 Коронавирус
Минздрав Чехии хочет установить новые правила карантина и ПЦР-тестирования
7106
Среди работников чешских компаний за 4 дня выявлено 17 682 положительных теста на коронавирус
21.01.2022 13:32 Коронавирус
Среди работников чешских компаний за 4 дня выявлено 17 682 положительных теста на коронавирус
2084
Последние новости:
25
февраля
Чешские компании объявили бойкот Sberbank CZ
25.02.2022 13:11 Экономика
Чешские компании объявили бойкот Sberbank CZ
1296
Картины Купки и Мухи стоимостью 2,5 миллиарда крон покажут в частной галерее
25.02.2022 11:38 Культура
Картины Купки и Мухи стоимостью 2,5 миллиарда крон покажут в частной галерее
241
Украинские рабочие уезжают из Чехии. Их призывают на военную службу
25.02.2022 10:19 Экономика
Украинские рабочие уезжают из Чехии. Их призывают на военную службу
5127
Минздрав Чехии отменил все меры, связанные с covid-19, для лиц, въезжающих в Чехию из Украины
25.02.2022 09:06 Общество
Минздрав Чехии отменил все меры, связанные с covid-19, для лиц, въезжающих в Чехию из Украины
913
Мобильные операторы отменили плату за звонки между Чехией и Украиной
25.02.2022 08:31 Общество
Мобильные операторы отменили плату за звонки между Чехией и Украиной
1279
24
февраля
Как помочь Украине: куда отправить деньги или гуманитарную помощь
24.02.2022 20:37 Общество
Как помочь Украине: куда отправить деньги или гуманитарную помощь
2461
Чехия приостановит выдачу виз российским гражданам
24.02.2022 19:40 Общество
Чехия приостановит выдачу виз российским гражданам
4010
Демонстрация на Вацлавской площади в поддержку Украины: «Больно, что мы не можем быть там!»
24.02.2022 19:25 Политика
Демонстрация на Вацлавской площади в поддержку Украины: «Больно, что мы не можем быть там!»
3124
Пражский аэропорт отменяет авиарейсы в Украину
24.02.2022 16:33 Общество
Пражский аэропорт отменяет авиарейсы в Украину
1371
Чехия приостанавливает работу консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
24.02.2022 14:38 Политика
Чехия приостанавливает работу консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
2374


Мобильная версия