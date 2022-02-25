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Чехия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

Чехия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

420on.cz 822
Сегодня в полночь Чехия закроет воздушное пространство для российских авиаперевозчиков. Об этом сообщил в пятницу министр транспорта Мартин Купка (ODS). Польша уже предприняла аналогичный шаг.
Чехия закрыла воздушное пространство для российских авиакомпаний

Купка заявил, что Чехия два дня не выдавала разрешения на нерегулярные полеты. С полуночи субботы воздушное пространство для российских компаний будет полностью закрыто.

«Это будут линии, которые соединy.n Прагу и Москву, Прагу и Санкт-Петербург», — сказал министр. Из Чехии были ежедневные рейсы в Москву, в Санкт-Петербург — реже.

«Это касается всех самолетов, которые будут вылетать из аэропортов Чехии, мы согласовываем эти шаги с Польшей», — сказал Купка. Польша решила пойти на этот шаг несколькими часами ранее.

Чехия с 25 февраля прекратила выдачу виз гражданам России, за исключением случаев гуманитарного характера. Министры порекомендуют ту же процедуру другим европейским странам. «Уже выданные визы будут проверены», — сказал Вит Ракушан, глава МВД Чехии.

Правительство Чехии также одобрило гуманитарную помощь в размере 300 миллионов крон. «Мы поручили министру промышленности и торговли обеспечить Украину топливом, которое они просят», — сказал премьер.

Правительство согласовало возможность перемещения союзных войск из НАТО в пределах Чешской Республики. Например, Чехия предоставит им аэропорт дозаправки.

В то же время чешская армия также может отправить до 580 военнослужащих, входящих в состав сил очень быстрого реагирования Североатлантического альянса, в любую точку Альянса.

Кабмин также решил перейти на второй уровень четырехуровневой системы МВД по интенсивности помощи потенциальным беженцам из Украины. Чехия сейчас находится на самом мягком, зеленом уровне, но вице-премьер Вит Ракушан заявил в четверг, что превентивно представит предложение о переходе на оранжевый уровень. Он содержит меры по поддержке 5000 беженцев.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия Россия война Украина События на Украине авиакомпании Чешские авиалинии
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