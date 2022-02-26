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Чешские железные дороги отправили два гуманитарных поезда для беженцев из Украины

Чешские железные дороги отправили два гуманитарных поезда для беженцев из Украины

420on.cz 431
Чешские железные дороги отправили два гуманитарных поезда для беженцев из Украины. Поезда общей вместимостью 1400 мест идут в польский город Перемышль на польско-украинской границе.
Чешские железные дороги отправили два гуманитарных поезда для беженцев из Украины

25 февраля им не воспользовался никто, кому нужно было срочно вернуться в Украину. Об этом ЧТК сообщила пресс-секретарь Чешских железных дорог Ванда Райнохова. В поездах путешествовали только сопровождающий персонал, фельдшеры Красного Креста и сотрудники Чешского телевидения. В гуманитарных  поездах — 700 одеял и большое количество бутилированной воды. Все предназначено для пассажиров, которые отправятся обратно в Чехию.   

Поездка на поезде до польско-украинской границы займет около семи часов. «Поезда должны покинуть Украину около 08:30 в субботу. Они будут курсировать по маршрутам Богумин, Острава, Оломоуц, Ческа-Тршебова и Прага. Однако они также будут останавливаться, например, в Студенке или Колине», — сказала Райнохова.

Чешские железные дороги утром 25 февраля также приняли решение о бесплатном проезде в поездах для всех украинцев, достаточно показать украинский паспорт.  Благодаря этой мере граждане Украины смогли в течение дня добраться до станции Богумин, откуда можно продолжить регулярное сообщение через Польшу с Украиной.

Источник: ceskenoviny.cz

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Чешские железные дороги Чехия украинцы Украина События на Украине
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