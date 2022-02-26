Чешские железные дороги отправили два гуманитарных поезда для беженцев из Украины

25 февраля им не воспользовался никто, кому нужно было срочно вернуться в Украину. Об этом ЧТК сообщила пресс-секретарь Чешских железных дорог Ванда Райнохова. В поездах путешествовали только сопровождающий персонал, фельдшеры Красного Креста и сотрудники Чешского телевидения. В гуманитарных поездах — 700 одеял и большое количество бутилированной воды. Все предназначено для пассажиров, которые отправятся обратно в Чехию.
Поездка на поезде до польско-украинской границы займет около семи часов. «Поезда должны покинуть Украину около 08:30 в субботу. Они будут курсировать по маршрутам Богумин, Острава, Оломоуц, Ческа-Тршебова и Прага. Однако они также будут останавливаться, например, в Студенке или Колине», — сказала Райнохова.
Чешские железные дороги утром 25 февраля также приняли решение о бесплатном проезде в поездах для всех украинцев, достаточно показать украинский паспорт. Благодаря этой мере граждане Украины смогли в течение дня добраться до станции Богумин, откуда можно продолжить регулярное сообщение через Польшу с Украиной.
Источник: ceskenoviny.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – Главные Новости Чехии • Лучшее за 2021 год
- YouTube – Сколько зарабатывает мастер перманентного макияжа в Чехии?
- YouTube – Цена вопроса? Квадратный метр в Праге
- YouTube – Секреты международных денежных переводов в нашем новом интервью
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии