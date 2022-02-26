Чехия отправляет в Украину оружие за 188 миллионов крон

Чехия отправит в Украину оружие стоимостью 188 миллионов крон. Правительство одобрило это решение 26 февраля. Это будут пулеметы, пистолеты и снайперские винтовки, сообщила министр обороны Яна Чернохова (ODS).

Помочь Украине решили в общей сложности 27 стран. Представители государств договорились об этом во время видеоконференции в пятницу вечером. Вооружение должно включать боеприпасы, противотанковые и зенитные ракеты, а также медикаменты.

Конференцию организовал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. В число союзников входят США, страны Европы и НАТО, а также страны, не входящие в нее.

По информации британских СМИ, к ним присоединились и страны, которые ранее были против отправки оружия. Однако после эскалации военного конфликта они изменили свое решение.

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что оружие направляется в Украину.

Ранее Чехия одобрила передачу Украине артиллерийских боеприпасов, которые запросила Украина, но не забрала. Чешская сторона ждала, пока кто-то приедет за боеприпасами, остальные страны сами везут оружие в Украину.

Источник: novinky.cz