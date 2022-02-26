Люди принесли 10 тонн продуктов и одежды для украинцев в магазин в центре Праги

Роман Любка уже четыре года живет в Праге. На следующий день после начала военных действий в Украине он начал организовывать помощь. Его мать и многие друзья остались в Украине. «Моя дочь и моя подруга здесь, но моя мать дома, потому что она врач и не может перестать заботиться о своих пациентах. Я постоянно с ней на связи. У нас много друзей в Харькове, Киеве, по всей Украине», — рассказал Любка.
Лекарства, теплая одежда, куртки, продукты длительного пользования, много еды для детей, кофе, чай, кондитерские изделия, шоколадки и тому подобное — все это принесли люди, неравнодушные к тому, что происходит в Украине.
Люди пожертвовали около 10 тонн вещей, которые Роман Любка планирует отвезти в Ужгород на грузовике в субботу днем. Там волонтеры распределяют помощь. Часть передадут беженцам, часть солдатам.
«Мы принесли фасоль, макароны и теплую одежду, которую нашли дома. Мы решили помочь, потому что это касается нас, потому что Украина рядом», — сказала одна из женщин.
«Я родился в России, и у меня есть родственники в Украине. Для меня это сложная ситуация», — рассказала Эвелина Кузнецова. «Я хотела помочь, чем могла. Насколько я знаю, у наших родственников пока все в порядке. Мы молимся, чтобы так и осталось», — добавила девушка.
«Вчера мы смотрели, что происходит в Украине . Нам очень жаль. Пусть война кончится поскорее», — сказала вьетнамка, привезшая с мужем и детьми огромное количество еды и теплые одеяла.
«Я приехала помочь Украине, потому что мы хотим, чтобы война закончилась», — сказала украинка, живущая в Чехии четыре года. «Это меньшее, что каждый из нас может сделать», — добавил чех, принесший теплую одежду.
Источник: novinky.cz
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