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Опрос: большинство чехов готовы принять беженцев из Украины

Опрос: большинство чехов готовы принять беженцев из Украины

420on.cz 27
Подавляющее большинство людей в Чехии готовы принять беженцев из Украины, показал опрос агентства STEM/MARK. Только 3% респондентов против. Значительное большинство респондентов также убеждено, что российское вторжение в Украину вызовет волну беженцев.
Опрос: большинство чехов готовы принять беженцев из Украины

Половина опрошенных уверены, что конфликт в Украине вызовет миграционную волну. Еще 39% респондентов считают, что беженцы прибудут с большей вероятностью, поэтому 89% респондентов ожидают миграционную волну, а 9% не думают, что люди переедут из-за российского вторжения. Оставшиеся 2% не знали, как ответить на вопрос.

В то время как обширная миграционная волна середины прошлого десятилетия вызвала негативную реакцию значительной части общества в Чешской Республике, чехи в целом готовы принять беженцев из Украины. Две трети респондентов (67%) твердо убеждены, что нужно помогать всем беженцам из Украины, еще 30% выступают за помощь хотя бы некоторым беженцам. Только 3% респондентов однозначно против приема беженцев из Украины.  Агентство добавило, что большая готовность принять беженцев в Чехии также в этом случае среди более молодых и образованных людей.

Согласно опросу, 89% людей, живущих в Чехии, выступают против российского вторжения в Украину. Только 1% поддерживает агрессию России против Украины.

Люди в Чехии ожидают и другие последствия военной агрессии. Больше всего они опасаются, что Россия прекратит поставки газа. Это произойдет по мнению 83%, а 32% точно ожидают этого. 74% считают, что будут объявлены жесточайшие экономические санкции против России, из них твердо в этом убеждены 37%. Только 3% опрошенных вообще не ожидают жестких санкций. По мнению 73% респондентов, Россия также окажется в международной изоляции.

Наоборот, лишь меньшинство респондентов (хотя и значительное) считает, что последствием российского вторжения в Украину станет рост безработицы в Чехии. 

Опрос проводился агентством STEM/MARK методом CATI (ассистированное телефонное интервью) по репрезентативной выборке из 808 человек старше 18 лет. Исследователи собирали данные в первые два дня войны —, 24 февраля и 25 февраля.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Чехия Опрос общественного мнения беженцы
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