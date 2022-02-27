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Чехи помогают Украине — уже собрано более 150 миллионов крон

Чехи помогают Украине — уже собрано более 150 миллионов крон

420on.cz 676
После вторжения российских войск на Украину в Чехии, где давно проживает многочисленное украинское меньшинство, по стране прокатилась волна солидарности и конкретной помощи. Помощь предоставили, в частности, Министерство внутренних дел, некоммерческие и гуманитарные организации, частные лица и компании.
Чехи помогают Украине — уже собрано более 150 миллионов крон

На портале Darujme.cz люди уже собрали более 100 миллионов крон, чтобы помочь Украине. Об этом сообщил фонд Via, управляющий порталом. После вторжения России в Украину о сборе финансовых средств для помощи пострадавшей стороне объявили также компании Caritas CR, ADRA, Post Bellum и ЮНИСЕФ.

Во вторник, 1 марта, Чешское телевидение проведет специальный благотворительный концерт в помощь людям, пострадавшим от конфликта в Украине. Прямой эфир с Вацлавской площади в Праге будет транслироваться по ČT1 с 20:10. Zа концерте выступят группы Mig 21, Chinaski и Pražský výběr, певицы Мари Роттрова и Томаш Клус, а также музыканты из Чешской филармонии. Постепенно к программе присоединяются и многие другие музыканты. На вечере выступят Светлана Витовска и Даниэль Стах. Собранные средства от концерта будут направлены в организацию People in Need SOS Ukraine.

Зрители могут поддержать украинцев, отправив DMS в форме DMS SOSUKRAJINA 30, DMS SOSUKRAJINA 60 или DMS SOSUKRAJINA 90 на номер телефона 87 777 или отправить деньги на счет 9320 9320/0300.

Как еще можно помочь Украине — читайте в этом материале.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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