В Чехии открыта линия психологической поддержки русскоговорящих иммигрантов

Линия бесплатной психологической помощи создана для людей, кому сейчас плохо. Кому страшно, кто испытывает сложные и трудно выносимые эмоциональные переживания из-за сложившейся в мире ситуации.

Для тех, у кого есть близкие в Украине и кто испытывает ужас, отчаяние и бессилие как либо помочь близким.

Для тех, кому "стыдно за свое правительство" или кто "чувствует свою вину за происходящее" и кто не знает как справиться с этими переживаниями которые парализуют.

Для тех, у кого нет близких в Украине и у кого нет российского гражданства, но чья жизнь парализована тревогой из-за войны.

Пишите свои обращения в личной переписке администратору группы https://www.facebook.com/vitaliy.a.petrov/ или в наш телеграм-канал https://t.me/+iJrxOp98vn9iMTMy

У нас есть специалисты говорящие на украинском, русском и английском языках.

Специалисты, которые хотят подключиться к нашей команде, обращайтесь к администраторам нашей группы.

Источник: facebook.com