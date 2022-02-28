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В Чехии открыта линия психологической поддержки русскоговорящих иммигрантов

В Чехии открыта линия психологической поддержки русскоговорящих иммигрантов

420on.cz 336
Линия бесплатной психологической помощи создана для людей, кому сейчас плохо. Кому страшно, кто испытывает сложные и трудно выносимые эмоциональные переживания из-за сложившейся в мире ситуации.
В Чехии открыта линия психологической поддержки русскоговорящих иммигрантов

Для тех, у кого есть близкие в Украине и кто испытывает ужас, отчаяние и бессилие как либо помочь близким.

Для тех, кому "стыдно за свое правительство" или кто "чувствует свою вину за происходящее" и кто не знает как справиться с этими переживаниями которые парализуют.

Для тех, у кого нет близких в Украине и у кого нет российского гражданства, но чья жизнь парализована тревогой из-за войны.

Пишите свои обращения в личной переписке администратору группы https://www.facebook.com/vitaliy.a.petrov/ или в наш телеграм-канал https://t.me/+iJrxOp98vn9iMTMy

У нас есть специалисты говорящие на украинском, русском и английском языках. 

Специалисты, которые хотят подключиться к нашей команде, обращайтесь к администраторам нашей группы.

Источник: facebook.com

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Темы
Чехия Украина украинцы События на Украине война
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