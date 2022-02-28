Смогут ли чехи воевать за Украину? Земан не против

Президент Чехии Милош Земан поддержал бы исключения для чехов, которые добровольно хотят поехать в Украину воевать. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

«Люди смогут обращаться в Минобороны, которое вместе с МИД и МВД рассмотрят заявку, и только потом заявитель может идти в военкомат и к президенту. Поэтому, несомненно, все будет зависеть от рекомендаций правительственных министерств», — написал Овчачек.

Земан обсудит этот вопрос с премьер-министром Петром Фиалой (ODS) в четверг. Президент также хочет узнать мнение министерств обороны и иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранцев подключиться к защите Украины, которая подверглась агрессии со стороны России. Чехи могут сделать это на законных основаниях только в том случае, если президент республики предоставит исключение. Без него любому, кто поедет воевать в чужую страну, грозит до пяти лет лишения свободы согласно Уголовному кодексу.

Сенатор Вацлав Ласка объявил, что готовит поправку, которая должна отменить эту меру. Он хочет представить проект закона правительству и депутатам.

«Невероятно. Ко мне действительно обращаются люди, которые хотят идти воевать и защищать Украину. Мы оперативно подготовим поправку к закону, которая обеспечит им такое право», — написал Ласка в Facebook.

Некоторые страны уже разрешили своим гражданам служить в украинской армии.

Источник: novinky.cz