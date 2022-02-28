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Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 000 беженцев из Украины

Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 000 беженцев из Украины

420on.cz 383
Компания Airbnb и ее дочерняя некоммерческая организация взяли на себя обязательство обеспечить временным жильем 100 тысяч беженцев из Украины.
Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 000 беженцев из Украины

Airbnb.org, независимая некоммерческая компания, занимающаяся организацией временного проживания людей во время кризисов, планирует сотрудничать с агентствами по переселению и некоммерческими организациями, чтобы облегчить пребывание беженцев в различных странах.

Проживание будет финансироваться Airbnb, фондом Airbnb.org Refugee Fund  и Airbnb.org. Тем, кто хочет предложить свое жилье через Airbnb.org, не обязательно быть хозяевами на Airbnb.

«Мы знаем, что хозяева на Airbnb и гости со всего мира будут готовы поддержать эту масштабную работу и в ближайшие дни Airbnb планирует поделиться подробностями о том, как хозяева на Airbnb и более широкое сообщество могут поддержать эту инициативу», — говорится в заявлении Airbnb.

Ряд соседних стран согласились принять беженцев из Украины, в том числе Чехия, Польша, Молдова, Румыния, Венгрия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва.

Генеральный директор Airbnb Биран Чески, директор по стратегии Airbnb Натан Блехарзик и председатель некоммерческой организации Airbnb.org Джо Геббиа в понедельник направили письма лидерам Польши, Германии, Венгрии и Румынии, предлагая Airbnb.org в качестве возможности для приема беженцев.

Организация Airbnb.org, созданная в конце 2020 года, ранее предоставила бесплатное временное проживание 20 000 афганских беженцев.

Источник: usatoday.com

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беженцы Чехия Европа украинцы Украина События на Украине
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