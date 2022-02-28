Airbnb предоставит бесплатное жилье для 100 000 беженцев из Украины

Компания Airbnb и ее дочерняя некоммерческая организация взяли на себя обязательство обеспечить временным жильем 100 тысяч беженцев из Украины.

Airbnb.org, независимая некоммерческая компания, занимающаяся организацией временного проживания людей во время кризисов, планирует сотрудничать с агентствами по переселению и некоммерческими организациями, чтобы облегчить пребывание беженцев в различных странах.

Проживание будет финансироваться Airbnb, фондом Airbnb.org Refugee Fund и Airbnb.org. Тем, кто хочет предложить свое жилье через Airbnb.org, не обязательно быть хозяевами на Airbnb.

«Мы знаем, что хозяева на Airbnb и гости со всего мира будут готовы поддержать эту масштабную работу и в ближайшие дни Airbnb планирует поделиться подробностями о том, как хозяева на Airbnb и более широкое сообщество могут поддержать эту инициативу», — говорится в заявлении Airbnb.

Ряд соседних стран согласились принять беженцев из Украины, в том числе Чехия, Польша, Молдова, Румыния, Венгрия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва.

Генеральный директор Airbnb Биран Чески, директор по стратегии Airbnb Натан Блехарзик и председатель некоммерческой организации Airbnb.org Джо Геббиа в понедельник направили письма лидерам Польши, Германии, Венгрии и Румынии, предлагая Airbnb.org в качестве возможности для приема беженцев.

Организация Airbnb.org, созданная в конце 2020 года, ранее предоставила бесплатное временное проживание 20 000 афганских беженцев.

Источник: usatoday.com