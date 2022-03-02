За последние дни в Чехию приехало около 20 тысяч женщин и детей из Украины

Глава правительства Чехии Петр Фиала (ODS) заявил, что из-за войны в Украине в стране начинается волна миграции. За последние дни и часы в Чехию приехало около 20 000 человек, в основном мамы с детьми. Но эта цифра, по словам Фиалы, будет расти.

«Идет миграционная волна из Украины. О цифрах говорить сложно, можно сказать, что за последние дни и часы к нам обратилось около 20 тысяч человек, и это число, безусловно, будет быстро расти», — заявил Фиала, выступая в Палате депутатов Чехии.

«Мы являемся и будем страной назначения, мы должны это предполагать. Мы все еще ждем более сильной волны», — добавил он.

По его словам, создан сайт www.nasiukrajinci.cz , который координирует оказание помощи украинцам.

«Мы также создали круглосуточную телефонную линию для граждан Украины, чтобы они могли получать ключевую информацию, которая им нужна», — добавил он.

Фала упомянул центры помощи беженцам, которые будут в каждом регионе. «В них запишутся вновь прибывшие, спасающиеся от войны», — указал он. Центры организуют все необходимые действия — от регистрации до медицинского осмотра или ориентации на рынке труда.

Готовящиеся изменения в законодательстве должны позволить украинцам свободный доступ к рынку труда без разрешения на работу.

Правительство Чехии обсудит ситуацию в Украине во второй половине дня. «Сегодня днем ​​мы будем утверждать дополнительную помощь Украине. Это будет военно-медицинский материал на сумму 20 миллионов крон», — сказала глава министерства обороны Яна Чернохова (ODS).

Источник: novinky.cz

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