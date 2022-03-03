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В Чехии 25 тысяч беженцев из Украины, в Польше — 500 тысяч

В Чехии 25 тысяч беженцев из Украины, в Польше — 500 тысяч

420on.cz 134
Чешская полиция по делам иностранцев зарегистрировала 24 708 беженцев с начала российского вторжения в Украину. Только в среду было принято 10,7 тысяч человек.
В Чехии 25 тысяч беженцев из Украины, в Польше — 500 тысяч

Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Рената Грецманова. На сегодняшний день Министерство внутренних дел выдало 13 614 специальных виз людям, пострадавшим от войны. Десятки тысяч беженцев зарегистрированы также в Словакии, сотни тысяч — в Польше.

Прибывшие из Украины должны зарегистрироваться в полиции по делам иностранцев в течение трех дней после прибытия. Если они проживают в учреждении, арендодатель сообщит об этом. После этого у людей есть 90 дней на оформление визы, которую они могут подать в отделах по вопросам предоставления убежища и миграции по всей Чешской Республике.

Граждане Украины имеют право на получение специальной долгосрочной визы, благодаря которой они будут автоматически включены в систему государственного медицинского страхования, а также могут получить разрешение на работу.

По данным Министерства внутренних дел, центры помощи, которые создаются в Праге и других регионах, помимо регистрации и медицинского осмотра вновь прибывших должны заниматься размещением, логистикой, гуманитарной помощью и транспортом. В столице люди могут воспользоваться услугами центра в здании Муниципальной библиотеки на Марианской площади, в Брно есть центр в выставочном комплексе.

Список всех центров помощи доступен на сайте Министерства внутренних дел. Там же беженцы найдут и другую необходимую информацию.

Другие страны также сталкиваются с наплывом беженцев. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала российской агрессии Украину покинуло более миллиона человек. Около 575 000 человек переехали в Польшу, еще 79 000 из них состоят на учете словацкой полиции.

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. За несколько дней страну покинуло около 2% населения.

Источник: novinky.cz

 
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