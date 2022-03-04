Беженцы в Чехии смогут получать пособие в размере 5000 крон

Беженцы из Украины смогут получать финансовую помощь от государства в размере 5000 крон на покрытие основных нужд. Семьи, которые приняли беженцев, планируют выплачивать по 1000 крон на человека в месяц, но не более 5000 крон. Это следует из законопроекта правительства Чехии.

Предлагаемый проект, представленный Министерством внутренних дел, содержит поправку к правилам выдачи виз для беженцев. Будут выдаваться визы сроком на год на пребывание в Чехии, беженцы будут включены в систему государственного медицинского страхования, получат доступ на рынок труда и им будут выплачиваться пособия.

С 24 февраля в Чехии зарегистрировались 33 000 беженцев из Украины. Только за один день, 3 марта, было выдано более 8000 виз.

Согласно законопроекту, гуманитарная помощь в размере 5000 крон будет для всех, кто прибыл в Чехию после начала российского вторжения.

«Предлагается, чтобы первое пособие в размере 5000 крон предоставлялось бы автоматически после выдачи визы», — говорится в документе. Беженцы без имущества и денег могли бы неоднократно получать финансовую помощь в течение трех месяцев.

Министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) добавил, что закон находится в стадии доработки. Условия могут измениться. Согласно закону, предполагаемые расходы государства могут составить около 3 миллиардов крон, если прибудут 200 000 беженцев.

Согласно предложению, люди, которые предоставили жилье беженцам, смогли бы в период с марта по май получать пособие — 1000 крон в месяц на одного человека, но не более 5000 крон.

Окончательное решение должно быть принято на следующей неделе.

Источник: novinky.cz

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