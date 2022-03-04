Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью

​В ответ на вторжение России в Украину и беспрецедентное нарушение международного права Академия наук Чешской Республики расторгнет или приостановит действие соглашений о научном сотрудничестве с учреждениями из России и Беларуси.

Представители Академии наук также заявили, что на неопределенный срок прекращается любая другая научная деятельность, связанная с совместными проектами с Россией и Беларусью. Таких проектов было 54.

По мнению председателя Ученого совета Академии наук ЧР, в настоящее время недопустимо сотрудничество с учреждениями из стран, не уважающих базовые ценности цивилизованного мира. «По нашему мнению, возобновление этих отношений возможно только тогда, когда Россия и Беларусь прекратят необоснованную агрессию и попытаются урегулировать конфликт мирным путем», — говорит Ева Зажималова, президент Академии наук Чешской Республики.

«Ученые Академии наук не могут молчать перед лицом войны в Европе и выступают за соблюдение прав, свобод и демократии человека. Осуждаем акты агрессии Российской Федерации против территориальной целостности и политической организации Украины», — заявила ранее Академия наук в своем пресс-релизе.

Источник: vcr.cz