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Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью

Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью

420on.cz 155
​В ответ на вторжение России в Украину и беспрецедентное нарушение международного права Академия наук Чешской Республики расторгнет или приостановит действие соглашений о научном сотрудничестве с учреждениями из России и Беларуси.
Академия наук Чехии прекратит сотрудничество с Россией и Беларусью

Представители Академии наук также заявили, что на неопределенный срок прекращается любая другая научная деятельность, связанная с совместными проектами с Россией и Беларусью. Таких проектов было 54. 

По мнению председателя Ученого совета Академии наук ЧР, в настоящее время недопустимо сотрудничество с учреждениями из стран, не уважающих базовые ценности цивилизованного мира. «По нашему мнению, возобновление этих отношений возможно только тогда, когда Россия и Беларусь прекратят необоснованную агрессию и попытаются урегулировать конфликт мирным путем», — говорит Ева Зажималова, президент Академии наук Чешской Республики.

«Ученые Академии наук не могут молчать перед лицом войны в Европе и выступают за соблюдение прав, свобод и демократии человека. Осуждаем акты агрессии Российской Федерации против территориальной целостности и политической организации Украины», — заявила ранее Академия наук в своем пресс-релизе. 

Источник: vcr.cz

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Темы
Академия наук Чехии учёные Чехия Россия Беларусь Украина
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