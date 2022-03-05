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Чехи отправили в Украину финансовую помощь на 1,5 миллиарда крон

Чехи отправили в Украину финансовую помощь на 1,5 миллиарда крон

420on.cz 440
Чешские гуманитарные организации собрали более 1,5 миллиарда крон для помощи Украине. Затем Чехия направила в Украину еще 2,5 миллиарда крон не только на гуманитарную помощь, но и на вооружение для армии и ополчения.
Чехи отправили в Украину финансовую помощь на 1,5 миллиарда крон

Чехи собрали рекордную сумму для Украина, которая превышает сборы в помощь муниципалитетам, пострадавшим от прошлогоднего торнадо в южной Моравии. Только за семь дней некоммерческой организации Člověk v tísni удалось собрать более 1,1 миллиарда крон. Сотни миллионов были также пожертвованы через другие коллекции на сайте Darujme.cz, управляемом фондом Nadace Via.

Около 350 миллионов крон люди отправили в поддержку украинской армии, сбор был организован непосредственно посольством Украины в Праге. Около половины военной техники сегодня уже закуплено и отправлено на Украину, где, по словам очевидцев, до сих пор идут ожесточенные бои. Посольство закупает военную технику у чешских оружейников. В общей сложности 160 миллионов крон поступило после концерта на Вацлавской площади в Праге, организованное Чешским телевидением.

Организация Člověk v tísni помогает доставить гуманитарную помощь в Украину и соседние страны, куда за последнюю неделю приехали сотни тысяч беженцев. «У нас есть команды в Молдове, Румынии и Словакии. Теперь мы также работаем из офиса во Львове. Мы раздаем воду и другую еду людям, спасающимся от самых крупных сражений. В некоторых селах на востоке воды нет», — описывает Петр Штефан, находившийся в то время во Львове на западе Украины.

 «Мы также поддерживаем небольшие общественные организации в Запорожье или Днепропетровске, которым мы даем деньги напрямую, и они покупают продукты, воду и средства гигиены», — добавляет он.

Организация уже доставила из Праги пять грузовиков с продуктами питания длительного пользования и средствами гигиены, такими как прокладки, подгузники, термоковрики и спальные мешки. Поезд с десятками тонн другой гуманитарной помощи также благополучно прошел из Чехии в Киев. 

Все основные неправительственные организации, работающие с беженцами в Чешской Республике, совместно создали сайт www.pomahejukrajine.cz.

По данным Управления ООН, более 1 миллиона человек уже покинули Украину из-за страха перед войной, в основном это женщины и дети.

Источник: echo24.cz

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Темы
финансовая помощь Чехия Украина События на Украине война
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