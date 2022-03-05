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Благотворительная организация Dům Dobra откроет второй приют для беженцев

Благотворительная организация Dům Dobra откроет второй приют для беженцев

420on.cz 505
Некоммерческая благотворительная организация Dům Dobra, помогающая беженцам с оккупированных украинских территорий, готовит к открытию еще один приют для беженцев. В нем смогут разместиться 50 человек.
Благотворительная организация Dům Dobra откроет второй приют для беженцев

«Нашей основной целью является обустройство приюта для женщин и детей с мест боевых действий. На данный момент готовы два из трёх жилых этажей и мы активно принимаем новых жильцов», — говорится в сообщении Dům Dobra.

В начале марте был закончен ремонт в первом объекте — Dům Dobra Karlín. Это здание стало настоящим домом для переселенцев Сейчас команда строит второй Dům Dobra Bohnice и работает над тем, чтобы беженцы получили необходимую помощь. 

Среди задач организации также расселение и адаптационная поддержка, логистика и сбор гуманитарной помощи. В штабе  Dům Dobra задействовано более 50 сотрудников-добровольцев из различных отделов. Кроме этого, организации ежедневно помогают десятки волонтеров: строители, маляры, СММ-специалисты, координаторы, офис-менеджеры, и многие другие. Все они объединили свои усилия, чтобы помогать тем, кому это действительно нужно.

Источник: instagram.com

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Темы
украинцы Украина финансовая помощь беженцы Чехия благотворительность
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