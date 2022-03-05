Тысячи чешских сайтов покажут россиянам, что на самом деле происходит в Украине

Что происходит в Украине? Об этом узнают все россияне, которые посетят тысячи чешских сайтов, присоединившихся к инициативе web4ukrajina.cz. Благодаря новостному порталу Novinky.cz, который управляется Seznam.cz, и издателю ежедневной газеты Právo, помимо призыва к прекращению боевых действий в Украине, они также увидят текущие новости на своем родном языке.

Такое сообщение появится у россиян, когда они попытаются войти на сайт, присоединившийся к инициативе web4ukrajina.cz.

«В проекте web4ukrajina.cz задействовано более 9 300 чешских сайтов, которые ежедневно посещают более 600 000 человек. Задействованы не только личные сайты, но и, например, интернет-магазины, даже некоторые российские сайты, работающие в Чехии», — сказал Мирослав Просецки, один из инициаторов проекта.

Интернет-сопротивление, которое изначально поддерживали всего пять чешских программистов, на прошлой неделе опубликовало простой скрипт, который любой веб-мастер может встроить на свой сайт, чтобы заблокировать доступ к нему россиян. Код доступен на сайте проекта web4ukrajina.cz и одновременно на международной англоязычной версии web4ukraine.org.

При изменении исходного кода российским пользователям будет заблокирован доступ к сайту на шесть секунд, вместо этого они получат сообщение с просьбой остановить российскую агрессию против Украины. Они также покажут ссылку, которая приведет их к новостям о войне между Россией и Украиной на их родном языке, которые ежедневно публикуются в специальном разделе на сервере Novinky.cz.

«Мы реагируем на действия России, которые привели к жесткой цензуре со стороны местных независимых СМИ. Наша цель — предоставить объективные новости людям, которые в это время не имеют к ним доступа дома», — сказал главный редактор Novinky.cz Владимир Душанек.

СМИ в России находятся под строгим контролем государства, например, в понедельник власти запретили вещание независимого радио «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь». Причиной стало то, как эти СМИ освещали российскую военную операцию на Украине, которую официально запрещено называть вторжением или войной.

Источник: novinky.cz