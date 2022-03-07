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В Праге ожидается потепление до 10 градусов до конца недели

В Праге ожидается потепление до 10 градусов до конца недели

anastasiia_kn 262
Метеорологи сообщают, что потепление будет днем — ночью сохранится холодная погода.
В Праге ожидается потепление до 10 градусов до конца недели

Потепление ожидается уже на этой неделе. Впрочем, ночью все еще будет холодно. На этой неделе в Чехии прогнозируется меньше осадков, постепенно будет преобладать солнечная погода. 

 

По словам метеорологов, такая температура ниже обычного значения для Чехии в марте. Приток холодного воздуха с северо-востока сохранится в ближайшие дни. 

 

«Поэтому сначала нас ждут зимние температуры, но дождь со снегом и облачность будут уменьшаться, и в течение недели постепенно образуется солнечная погода. В конце недели температура днем может достигать до десяти градусов по Цельсию", — сообщил Чешский гидрометеорологический институт.

 
Источник: ceskenoviny.cz
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