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Доминику Фери выдвинуто обвинение в изнасиловании. Чешский экс-политик все отрицает

Доминику Фери выдвинуто обвинение в изнасиловании. Чешский экс-политик все отрицает

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«Если его признают виновным, то Доминику Фери грозит до десяти лет лишения свободы, поскольку он также привлечен к уголовной ответственности за преступление изнасилования, совершенное в отношении ребенка — в данном cлучае речь идет о ребенке, которому исполнилось семнадцать», — сообщает полиция на своем сайте.
Доминику Фери выдвинуто обвинение в изнасиловании. Чешский экс-политик все отрицает

«7 марта 2022 года началось судебное преследование в отношении физического лица за поведение, которое было квалифицировано как изнасилование», —  заявил представитель городской прокуратуры Алеш Цимбала. По словам представителя полиции, подробности дела пока не разглашаются.

«Если его признают виновным, то Доминику Фери грозит до десяти лет лишения свободы, поскольку он также привлечен к уголовной ответственности за преступление изнасилования, совершенное в отношении ребенка — в данном речь идет о ребенке, которому исполнилось семнадцать», — сообщает полиция на своем сайте. 

Полиция ведет расследование в отношении Фери с июня прошлого года, когда несколько женщин в СМИ обвинили его в сексуальных домогательствах и насилии. Делом занялась не только полиция, но и юридический факультет Карлова университета

Бывший политик хочет подать жалобу на обвинение и доказать свою невиновность, о чем он написал в своем профиле в Instagram.

Подготовительное уголовное производство находится на стадии расследования, которое не является публичным, поэтому предоставить какую-либо дополнительную информацию по этому вопросу пока нельзя.

 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Фото: idnes.cz

 

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полиция Чехия
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