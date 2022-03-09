Чехия выдала украинцам 90 000 виз, в стране находится около 150 000 беженцев

На сегодняшний день Чехия выдала более 90 000 специальных виз украинцам, спасающимся от войны. Реальное число беженцев в настоящее время в стране составляет около 150 000 человек, сообщил сегодня министр внутренних дел Вит Ракушан.

Во вторник в полицию по делам иностранцев полицию или региональные центры помощи обратились 6815 человек из Украины. Всего зарегистрировано 61 641 из них, сообщило сегодня министерство внутренних дел в Twitter. На данный момент было выдано 90 730 специальных виз внутри страны, а за последний день было выдано 16 664 визы. Среди беженцев преобладают женщины и дети.

В связи с конфликтом в Украине и прибытием беженцев по всей Чехии созданы центры помощи, которые, помимо регистрации и медицинского осмотра вновь прибывших, также обеспечивают размещение, материально-техническое обеспечение, гуманитарную и психологическую помощь или транспорт.

По словам Ракушана, Чехия способна обеспечить комфортные условия и предоставить жилье 250 000 беженцам из Украины. Сегодня правительство обсудит немедленную и долгосрочную помощь беженцам. Приток беженцев также спровоцировал большую волну солидарности в обществе — помогают некоммерческие организации, регионы и города, ассоциации и отдельные лица. Уже ссобрано более 1,5 миллиарда крон и эта сумма растет с каждым днем.

8 марта Пражский центр помощи украинским беженцам принял 3667 человек, что является максимальным показателем за один день. Сотрудники центра в Конгресс-центре в Вышеграде в прошлый день обеспечили размещение 170 беженцев. По словам мэра Праги Зденека Гржиба, во вторник автобусами в центры помощи в другие регионы отправлены 218 человек.

В понедельник днем ​​пражский центр был вынужден приостановить прием новых заявок из-за огромного наплыва и вновь открылся рано утром во вторник. С выходных пожарные перевозят некоторых беженцев менее загруженные центры в других регионах.

Сегодня правительство примет решение о продлении сроков регистрации беженцев с 3 до 30 дней. Также будут обсуждаться другие формы немедленной и долгосрочной помощи, включая законодательные изменения.

Источник: ceskenoviny.cz

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