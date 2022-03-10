Опрос: чехи хотят помочь украинцам, но большинство не возьмут беженцев к себе домой

​Большинство населения Чехии поддерживает помощь украинцам, однако менее 30% готовы принять беженцев в свои семьи и предоставить им жилье, следует из опроса общественного мнения.

Опрос European National Panels проводили агентства Nielsen Admosphere, NMS Market Research и STEM/MARK.

По данным ООН, из-за войны из Украины уже бежали около двух миллионов человек. В Чехии сейчас находятся около 150 000 беженцев.

Подавляющее большинство опрошенных чехов — 85% — считают, что Чехия должна принимать беженцев из Украины. Около 80% людей также согласны с тем, что беженцев должен принимать их родной регион или муниципалитет. Однако лишь небольшая часть чехов приняла бы беженцев непосредственно в свои семьи (менее 30% респондентов).

Более половины жителей Чехии самой полезной помощью Украине от самих граждан считают материальную и финансовую помощь. Только 31% людей предпочли бы, например, бойкот российских товаров или бойкот другого типа. «Наибольшую солидарность в этом отношении проявляют женщины, молодежь, студенты университетов и жители крупных городов с населением более 100 000 человек», — сказал Ян Бурянец из STEM/MARK.

Около половины чешского населения также выступает за введение экономических санкций против России. 43% чехов согласны с поставкой оружия или боеприпасов в Украину, однако прямой ввод войск поддерживают только 13%.

Россия начала вторжение в Украину 24 февраля. По данным ООН, опубликованным во вторник, в результате боев погибли 474 мирных жителя, еще 861 человек получили ранения. Согласно опросу European National Panels, почти все жители Чехии обеспокоены конфликтом в Украине. Тем не менее, половина чехов по-прежнему чувствуют себя в безопасности. Около 25% не чувствуют себя в безопасности из-за ситуации в Украине.

Помимо Чехии, опрос проводился в Словакии, Польше, Венгрии и Болгарии со 2 по 6 марта. В нем приняли участие 2516 человек в возрасте от 15 лет из пяти стран.

Источник: ceskenoviny.cz

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