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В Чехию приехало около 200 000 беженцев из Украины

В Чехию приехало около 200 000 беженцев из Украины

420on.cz 157
Данные мобильных операторов показывают, что количество беженцев из Украины, прибывших в Чехию, приближается к 200 тысячам. Об этом заявил вице-премьер, министр внутренних дел Вит Ракушан на заседании парламентского комитета по безопасности в четверг.
В Чехию приехало около 200 000 беженцев из Украины

На данный момент в полицию по делам иностранцев обратились почти 70 000 человек, из них почти 7 000 в среду, сообщает МВД в Twitter. Около 80% взрослых, приехавших из Украины в Чехию, составляют женщины, 55% всех приезжих — дети, сообщил депутатам Ракушан.

По данным на 9 марта, Министерство внутренних дел выдало 108 114 специальных виз для беженцев из Украины, причем 17 325 — за минувшие сутки. Около сотни иностранцев, бежавших от войны и не являющихся гражданами Украины, получили визу по гуманитарным соображениям.

С 10 марта по решению правительства Чехии вновь прибывшим предоставляется 30 дней для регистрации в полиции по делам иностранцев (ранее этот срок составлял 3 дня).

Центры помощи беженцам были созданы по всей Чехии в связи с конфликтом на Украине. Помимо регистрации и медицинских осмотров поступающего жилья, они обеспечивают материально-техническую, гуманитарную и психологическую помощь или транспорт. Самые загруженные центры — в Праге и Брно.

Ранее Ракушан говорил, что Чехия способна обеспечить базовый комфорт и найти жилье для 250 000 человек из Украины. 

Украину уже покинули 2,157 млн ​​человек. Около 1,3 миллиона человек уехали в Польшу, 140 000 — в Словакию, 210 000 — в Венгрию и 510 000 — в Румынию, следует из данных европейского агентства Frontex.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия беженцы События на Украине правительство Министерство внутренних дел полиция
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