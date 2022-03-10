Чехи отзывают свои предложения жилья для украинцев

Чехи отзывают свои предложения жилья для размещения украинских беженцев — они поняли, что речь идет не о днях или неделях. По словам главы МВД Чехии Вита Ракушана, в Чехию уже прибыло почти 200 000 человек. Государство способно предоставить жилье примерно для 250 000 беженцев.

Губернатор Среднечешского края Петра Пецкова на этой неделе сообщила, что некоторые люди, приютившие беженцев, через неделю стали от них отказываться. «Это несправедливо говорить беженцам через неделю уезжать и искать жилье в другом месте. У нас тоже есть такие случаи», — сказала она.

Однако пресс-секретарь края Давид Шима впоследствии сказал, что люди скорее убирают свои предложения по размещению. «У нас нет информации о том, что кого-то надо забрать от людей, которые ранее разместили беженцев», — сказал он.

«Но мы анализируем поступившие заявки. Мы наблюдаем отзыв предложений, когда люди узнают, что это не будет на три дня или неделю», — добавил он.

Мэр Праги Зденек Гржиб также знает, что люди могут отозвать свои предложения о размещении или даже отказаться от уже принятых беженцев. «Мы знаем, что такие ситуации могут произойти», — сказал он.

По заявлению министра внутренних дел, в Чехию уже прибыло почти 200 000 человек. Некоторые из них живут в чешских семьях.

Всего, по словам Ракушана, Чехия способна обеспечить элементарный комфорт и найти жилье для четверти миллиона беженцев. «Это потолок, чтобы нам не пришлось строить большие объекты для беженцев», — сказала президент Пецкова.

В частности, в Среднечешском крае из семи тысяч вакансий осталось менее трехсот. Выбранные отели также включены в эти возможности. «Мощности заканчиваются. На карту поставлено перераспределение в регионах, тогда и посмотрим», — сказал Шима.

Аналогичная ситуация в Праге, куда направляется четверть беженцев. Поэтому чиновники все чаще призывают беженцев выезжать для регистрации в другие регионы. По их словам, там они будут ждать меньше времени.

Источник: novinky.cz

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