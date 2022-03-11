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Регионы Чехии планируют размещать беженцев в спортзалах и других объектах из-за недостаточной государственной поддержки

Регионы Чехии планируют размещать беженцев в спортзалах и других объектах из-за недостаточной государственной поддержки

420on.cz 18
​Регионы меняют свою стратегию из-за установленных государственных субсидий на проживание украинцев. Беженцев отправляют в спортзалы. Ситуация в Праге и Брно является наиболее критической. Рассматривается вопрос о строительстве лагерей для беженцев.
Регионы Чехии планируют размещать беженцев в спортзалах и других объектах из-за недостаточной государственной поддержки

Южноморавский край уже принял две тысячи украинских беженцев в гостиницах и пансионатах региона. Однако платы за проживание в размере 180 крон на взрослого и 90 крон на ребенка, которые были установлены правительством, недостаточно для покрытия расходов на коммерческие объекты. Поэтому администрация губернатора Южной Моравии решила перевести уже размещенных беженцев в спортзалы или центр помощи в выставочном комплексе в Брно. 

«Узнав от государства лимит цен, нам необходимо изменить стратегию размещения. Мы размещаем здесь, в выставочном комплексе в павильоне В, около трехсот человек», — сказал губернатор Ян Гролих.

Таким образом, в Южной Моравии заканчивается размещение беженцев в пансионатах или отелях. Две тысячи уже размещенных беженцев должны переселиться в спортзалы или залы к среде. Руководство региона просит у населения матрасы, спальные мешки и термоковрики.

«Нам нужно как можно скорее получить их для оборудования верхних этажей павильона на выставочном комплексе. В сотрудничестве с региональными властями мы подготовим отдельные спортивные залы к приему гостей», — сказал Иржи Пеликан, начальник Южно-Моравской пожарной охраны.

Те же проблемы решает и Прага. Мэр чешской столицы Зденек Гржиб попросил администрации 22 районов города найти возможности и объекты для размещения хотя 100 беженцев. «Мощности исчерпаны и в других регионах, куда до сих пор направлялись люди из Праги», — сказал он на пресс-конференции.

Губернаторы хотят договориться с правительством о количестве мест для размещения беженцев в среду. «Я не ожидал, что это будет так финансово организовано. Мы должны адаптироваться. Мы, конечно, понимаем, что ни регионы, ни государство не могут платить, например, тысячу крон в день. Это невозможно обеспечить финансово», — добавил Гролих.

«Мощности исчерпаны и в других регионах, куда до сих пор направлялись люди из Праги», — сказал он на пресс-конференции.

По словам начальника Пражской пожарной охраны Людека Прудила, сейчас трудно предсказать дальнейшее развитие событий, но в целом можно сказать, что количество людей, нуждающихся в жилье, увеличивается. Центр продолжит размещать людей в квартирах и жилых помещениях в приоритетном порядке, но необходимо обеспечить дополнительные мощности. Спортзалы должны служить этой цели.

Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан сказал, что в Чехию приедут около 200 000 беженцев, однако текущие оценки говорят, что беженцев будет от 400 000 до 450 000. По данным на 10 марта, министерство внутренних дел выдало 108 114 специальных виз для беженцев из Украины.

Источник: seznamzpravy.cz

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