В Злинском крае Чехии из-за зарядки телефона в квартире возник пожар

Пожарные в Злинском крае ликвидировали пожар, вызванный зарядкой мобильного телефона. Одна из квартир загорелась, когда мать с детьми вышла на прогулку. Лежащее на диване устройство начало гореть из-за технической неисправности. Следователи оценили ущерб в 700 тысяч крон.

Пожар вспыхнул днем ​​10 марта в деревне Бржезувки, на месте работали пять пожарных команд.

«На момент возгорания людей в квартире не было. Как потом выяснилось, хозяйка пошла гулять с детьми, а ее мобильный телефон, лежавший на диване, остался дома. После возвращения с прогулки уже горел диван и в квартире было много дыма», — описал ситуацию пресс-секретарь пожарной службы Роман Жемличка.

Эвакуация трехэтажного дома не потребовалась, спасатели оказали психологическую помощь хозяйке квартиры. В результате пожара никто не пострадал.

«Причина пожара — техническая неисправность мобильного телефона во время зарядки. Пожар причинил ущерб на сумму 700 тысяч крон. Удалось предотвратить ущерб на 2 миллиона крон», — добавил Жемличка.

Источник: novinky.cz

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