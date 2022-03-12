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Чехи отвыкли обедать в заведениях во время пандемии

Чехи отвыкли обедать в заведениях во время пандемии

anastasiia_kn 108
В результате противоэпидемических мероприятий многие люди стали работать из дома, а потерю клиентов во время обедов ощутили в основном предприятия питания, расположенные вблизи административных центров.
Чехи отвыкли обедать в заведениях во время пандемии

По данным Sodexo Benefity, в январе этого года чехи платили в среднем 157 крон за обед в ресторане. Это было на две кроны больше, чем в декабре прошлого года, а цена выросла на 13 крон по сравнению с первым месяцем прошлого года. Самые дорогие обеды были в Праге, где люди должны были потратить на них 176 крон, что примерно на 15 крон больше, чем в прошлом году.

В результате противоэпидемических мероприятий многие люди стали работать из дома, а потерю клиентов во время обедов ощутили в основном предприятия питания, расположенные вблизи административных центров. 

В то же время большая часть клиентов еще не вернулась к привычке обедать вне дома. Некоторые все еще заказывают еду, но все больше и больше людей используют так называемый английский тип питания, когда заменяют горячую пищу бутербродом.

Проблема также в том, что с 1 января прошлого года вместо талонов на питание работодатели могут выплачивать работникам денежное замещение. На этом ресторанная сфера потеряла в продажах миллиарды крон.

В прошлом году, однако, люди, которые получали ваучеры на питание на работе, также ограничили посещение ресторанов во время обеда. 

Данные Sodexo Benefity, крупнейшего поставщика ваучеров на питание в Чешской Республике, показали, что владельцы карточек на питание вдвое сократили поездки в заведения общественного питания по сравнению с 2019 годом до пандемии, сказал Даниэль Чапек, генеральный директор Sodexo Benefity. 

 

Источник: ceskenoviny.cz

 

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Темы
рестораны Чехия пандемия
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