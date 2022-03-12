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В прошлом году в Чехии увеличилось количество наездов автомобилей на животных

В прошлом году в Чехии увеличилось количество наездов автомобилей на животных

420on.cz 249
Согласно полицейской статистике, количество столкновений транспортных средств с животными увеличилось почти на 800 случаев в прошлом году — до 15 349. В прошлом году в таком ДТП погиб один человек. Более того, в первые месяцы этого года количество столкновений продолжает расти.
В прошлом году в Чехии увеличилось количество наездов автомобилей на животных

Специалисты предупреждают, что с приходом весны риск таких аварий возрастет. Только в январе этого года, согласно статистике, на дорогах Чехии произошло 1135 столкновений с животными, что на 217 больше, чем в прошлом году.

«Есть два фактора, к которым обе стороны должны привыкнуть. Первый — это постоянно растущая интенсивность движения транспорта. Второй — это то, что помимо поиска пищи вблизи дорог, животные также начинают мигрировать или искать партнера, поэтому они гораздо более активны, чем зимой, когда их единственным приоритетом является поиск пищи», — сказал Петр Стибло, директор канцелярии Центрального исполнительного совета Чешского союза охраны природы.

По данным сервера srazenazver.cz, работающего при Центре транспортных исследований, наиболее частыми являются столкновения с кабаном, косулей и зайцем. Сервер также предоставляет информацию о локациях, в которых можно ожидать повышенную миграцию живтных.

Рост инцидентов подтверждает и страховая компания Uniqa, согласно которой количество выплат после ДТП с животными в течение последних трех лет увеличилось на 8-12%. «Парадоксально, но в последнее время вблизи муниципалитетов или даже непосредственно в муниципалитетах происходит большое количество ДТП с животными, например, на площади возле центральных парков или на ухоженных зеленых зонах у дорог», — сказала пресс-секретарь Ева Свободова.

Страховая компания регистрирует большинство случаев в Среднечешском крае и Высочине, а также в Праге, например, в районе Клановицкой пущи. По словам Свободовой, сумма материального ущерба постепенно увеличивается, особенно по мере роста цен на автомобили и ремонт. «Например, ущерб внедорожному «Мерседесу» после столкновения с оленем составил около 400 000 крон, только лобовое стекло со всеми датчиками и подогревом стоило 100 000 крон», — добавила Свободова.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
животные Чехия дтп авария
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