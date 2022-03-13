Пражский Дом добра (Dům dobra) приютил сто беженцев

Солидарность, которую люди выражают Украине, не обязательно должна быть только символической, материальной или финансовой. Многие люди работают добровольцами, переводчиками или присматривают за детьми беженцев, как например в Доме добра (Dům dobra) в пражском Карлине, который через два дня после начала российского вторжения смогла обустроить Елена Иванченко, художница и декоратор из Украины.

Елена заметила в социальных сетях много объявлений от молодых людей, желающих помочь. Но помощь была неорганизованной.

«Dům dobra начал свою работу в субботу, 26 февраля. Я связалась с несколькими знакомыми и друзьями и скоро у меня уже была группа из тридцати добровольцев, в основном студентов. В ту ночь мы вместе отправили посылку с гуманитарной помощью в Украину», — рассказала Елена.

Жилье для беженцев нашлось благодаря хозяину дома, для которого Елена в прошлом написала одну картину. «Я узнала, что в доме начинают реконструкцию и будут предлагать жилье беженцам. Я сразу же написала ему и спросила, можем ли мы перевести сюда наш персонал. Он согласился, и так началось наше сотрудничество», — пояснила Елена.

Благодаря этому Dům dobra также предлагает размещение для беженцев из Украины Сейчас там 103 человека, в основном матери с детьми. Есть мини-кухня с общей комнатой, детский уголок и игровая комната. Елена хвалит работу с добровольцами.

«У меня есть куча умных парней и дам, которым я даю задачу или задачу, и они придумывают решение. У нас действительно много волонтеров. Некоторые из них работают удаленно из дома. Мы в контакте и с другими организациями, будем рады помочь беженцам», — рассказала Елена.

Это было бы невозможно без благотворителей, которые направляют денежные пожертвования в Дом Добра. К ним относятся фонды, компании и частные лица. Люди могут внести любую сумму на прозрачный счет 5647927010/5500. Ссылку на него также можно найти на сайте dumdobra.cz.

Один из волонтеров — студентка Вали, у которой семья в Крыму. «Сначала я помогала с уборкой, а потом стала работать в офисе. В настоящее время я отвечаю за все склады здесь. Когда кто-то приезжает из Украины и ему нужна, например, зубная щетка, я знаю, где ее взять. Или я знаю, какую одежду я могу им дать», — сказала Вали.

Она часто контактирует с беженцами, но времени на общение с ними не так много. «Беженцы, которые живут здесь, благодарны нам за помощь. Многие из них вообще не ожидали, что смогут получить такую помощь», — добавила студентка.

Из-за войны в Украине Вали сейчас не может встретиться с семьей.

«Папа хотел, чтобы я навестила их, но сейчас это невозможно. У меня нет российского паспорта, поэтому я не могу проехать ни через Россию, ни через Украину. Кроме того, у меня пока нет даже на это денег, и я не могу ничего получить от своей семьи, потому что у меня есть российская карта, и она сейчас не работает», — рассказала Вали.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: