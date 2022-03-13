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Чешские СМИ сообщают о массовых задержаниях участников антивоенных демонстраций в России

Чешские СМИ сообщают о массовых задержаниях участников антивоенных демонстраций в России

420on.cz 1
Во время акций протеста против войны в Украине в 33 российских городах задержано свыше 600 человек, сообщает агентство ОВД-Инфо.
Чешские СМИ сообщают о массовых задержаниях участников антивоенных демонстраций в России

Протесты проходили, например, во Владивостоке, Иркутске, Томске, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

На фото и видео в соцсетях видно, как полицейские в защитных касках и с тяжелым оружием оттаскивают протестующих. Всего, по данным ОВД-Инфо, с начала нападения России на Украину 24 февраля во время антивоенных демонстраций задержано свыше 14300 человек.

В Москве закрыли металлическими баррикадами площадь перед Кремлем. Спецподразделения ОМОН были готовы вмешаться в случае массовых протестов. Некоторые из сотрудников ОМОН были в бронежилетах и ​​касках. Они также находились перед зданием Государственной Думы. Для задержанных были подготовлены специальные полицейские машины.

Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в тюрьме, призвал людей принять участие в воскресных антивоенных демонстрациях.

Антивоенные демонстрации прошли в европейских в странах в субботу и продолжаются сегодня.

Источник: novinky.cz

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Темы
война протест Чехия Россия Украина События на Украине демонстрация
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