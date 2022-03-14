Весеннее послабление коронавируса — осенью эпидемия может вернуться

Это действительно больше похоже на весеннее послабление. Летом заболеваемость, вероятно, будет очень низкой. Осенью же можно ожидать, что эпидемия вернется к нам в той или иной форме.

С понедельника в Чехии были смягчены дальнейшие меры против распространения коронавируса. В большинстве мест людям больше не нужно носить средства защиты дыхательных путей. Правительство приняло такое решение на прошлой неделе в связи с благоприятной эпидемической обстановкой. Респираторы останутся обязательными только в общественном транспорте, в медицинских и социальных учреждениях, таких как дома престарелых. Заместитель министра здравоохранения Йозеф Павлович рассказал о том, означает ли это конец эпидемии.

По данным Минздрава, с середины февраля число новых случаев заражения коронавирусом снижается. Также меньше людей лечатся в больницах с COVID-19.

Так уместно ли говорить о полном окончании пандемии через два года после ее начала, или это весеннее отступление и надо быть бдительными до осени?

«Это действительно больше похоже на весеннее послабление. Летом заболеваемость, вероятно, будет очень низкой. Осенью же можно ожидать, что эпидемия вернется к нам в той или иной форме, и это будет очень сильно зависеть от того, какая мутация здесь присутствует сейчас и насколько вирус изменится за лето».

«По мере того как снижается количество заинтересованных, количество пунктов тестирования снижается, то же самое относится и к местам вакцинации. Тем не менее, в каждом районе или области должен быть хотя бы один пункт вакцинации и тестирования, чтобы можно было провести, например, один ПЦР-тест, который гражданам по-прежнему доступен бесплатно».

Йозеф Павлович сообщил о том, что вакцинация по-прежнему рекомендована, в частности, чтобы облегчить возможно сложное состояние во время болезни.

Источник: irozhlas.cz