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В Чехии можно было наблюдать северное сияние

В Чехии можно было наблюдать северное сияние

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В ночь на 14 марта в Чехии на короткое время можно было наблюдать северное сияние.
В Чехии можно было наблюдать северное сияние

«В последние дни в Чехии установилась ясная погода, что в сочетании со вчерашней геомагнитной бурей принесло редкие условия северного сияния и в Чехии. Однако свечение было видно всего около 15 минут, и те, кто не следил постоянно за активностью на так называемых авроральных мониторах, не могли даже подозревать, что что-то подобное произойдет», — рассказал астроном и фотограф Петр Горалек.

Воздух в Чехии в эти дни очень сухой, и в то же время погода абсолютно ясная из-за высокого уровня давления, что способствует исключительно хорошей видимости на большие расстояния.

Чаще всего наблюдать северное сияние можно в дни весеннего и осеннего равноденствий. Это световое явление в высоких слоях атмосферы на высоте около 100 километров. 

Источник: denik.cz

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