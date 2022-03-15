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Из-за ускорения инфляции в Чехии пиво может стоить 70 крон

Из-за ускорения инфляции в Чехии пиво может стоить 70 крон

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«Цена пива скоро превысит 60 крон и в течение года достигнет 65, может быть, даже 70 крон», — говорит Любош Кастнер.
Из-за ускорения инфляции в Чехии пиво может стоить 70 крон

«Рост цен на нефть оказывает влияние на упаковочные материалы, пластик и другие основные компоненты, которые необходимы практически для каждого продукта», — говорит экономист Штепан Кржечек.

По словам Любоша Кастнера из Ассоциации малых и средних предприятий, многие реставраторы сейчас запасаются мукой. Но даже в этом случае он подсчитал, что цены вырастут на десять-двадцать процентов. Это может относиться и к пиву.

«Если принять во внимание, что рентабельность в гастрономии составляет всего 10 процентов, и гастрономы не могут покрыть эти расходы и должны взять их на себя, это будет означать, что цена пива скоро превысит 60 крон и в течение года достигнет 65, может быть, даже 70 крон», — говорит Кастнер.

Росту цен может способствовать даже внезапный приезд сотен тысяч украинских беженцев. «Беженцам также придется покупать некоторые продукты, такие как продукты питания, одежду и многое другое, и этот более высокий спрос снова приведет к более высокой инфляции», — говорит экономист Штепан Кржечек.

 

Источник: cnn.iprima.cz

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чешское пиво беженцы Украина Чехия
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